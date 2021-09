Z evropskim denarjem do sobivanja z lokalno politiko

V nadaljevanju preberite:

Vlada je v zadnjem času opravila niz obiskov v regijah, še več jih načrtuje do konca leta, ko bo obiskala večino statističnih regij. Obiski potekajo v času pred supervolilnim letom, v katerem bodo parlamentarne in lokalne volitve. Hkrati vlada razpolaga z znatnimi sredstvi za okrevanje, ki jih večinoma plasira v lokalna okolja, tudi s tiho računico, da se bo to poznalo pri volilni podpori vladnim strankam.