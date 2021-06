Z junijsko pokojnino še letni dodatek

Upokojenci bodo danes, skupaj z junijskimi pokojninami, na transakcijske račune prejeli še letni dodatek. Dobili ga bodo vsi uživalci pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, vendar v različnih višinah, glede na znesek pokojnine.



Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo izplačal dodatek 611.555 upravičencem, med njimi je 597.100 uživalcev pokojnin in 14.455 prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja, v skupnem znesku 156 milijonov evrov.



Višina regresa, ki je nominalno pet evrov višji od lanskega, bo odvisna od zneska pokojnine, pri čemer se upošteva seštevek osebne, dela vdovske, družinske pokojnine ter dodatkov in razlike pokojnin po drugih predpisih in pokojnina iz tujine. Upravičenci bodo razdeljeni v pet skupin. Najvišji letni dodatek, 445 evrov, bo dobilo 131.142 uživalcev s pokojnino do 525 evrov. Po 305 evrov bo prejelo 118.197 ljudi s pokojnino med 525 in 630 evri. Natančno 101.001 upokojencu s pokojnino od 630 do 745 evrov bodo izplačali 245 evrov, 92.360 ljudem, ki imajo med 745 in 900 evri pokojnine, pa bodo nakazali 195 evrov dodatka. Za največjo skupino 154.400 posameznikov s pokojninami nad 900 evrov bo regres znašal 135 evrov.

Iz blagajne Zpiza 17 milijonov evrov več kot lani

Tistim, ki se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu oziroma se jim zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu, bodo po novem izplačali 445 evrov dodatka v celoti in ne v sorazmernem delu, kot je veljalo doslej, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 525 evrov. To je dobra novica za 41.056 upravičencev, za 37.734 upravičencev z osnovo za odmero nad 525 evrov pa velja, da jim pripada dodatek ob upoštevanju podatka o sorazmernem delu osnovnega prejemka, v odvisnosti od števila mesecev slovenske dobe v primerjavi s številom mesecev celotne zavarovalne dobe oziroma v odvisnosti od števila ur delne zaposlitve. Prav zaradi te novosti in pet evrov višjega nominalnega zneska bo šlo iz blagajne Zpiza 17 milijonov evrov več kot lani.



Kaj si lahko upokojenci še obetajo? V parlamentarnem postopku je osnutek spremembe pokojninske zakonodaje, v katerem Desus predlaga izredno uskladitev v višini 3,5 odstotka, da bi, kot so utemeljili, nadomestili razliko za krizna leta, ko se pokojnine niso usklajevale in upokojenci z več kot 620 evri pokojnine večinoma niti niso dobivali letnega regresa. Svet Zpiza pa je sprejel sklep, naj se izvede uskladitev za tiste, ki imajo dejansko še manko usklajevanja iz obdobja 2010–2015 – za upokojene do vključno leta 2010 za 3,5 odstotka, za upokojene leta 2011 pa 1,7 odstotka.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: