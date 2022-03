Z ljudskim zakonom nad zapuščino Janševe vlade

V nadaljevanju preberite:

Do konca volilne kampanje želijo na Inštitutu 8. marec zbrati čim več podpisov v podporo megazakonu proti škodljivim ukrepom oblasti, ki so ga v proceduro v državni zbor vložili sredi meseca. Zakon podpirajo vse stranke Koalicije ustavnega loka kakor tudi stranka Gibanje Svoboda.

Z zakonom proti škodljivim ukrepom iz časa vlade Janeza Janše želi Inštitut 8. marec z enim zamahom odpraviti številne škodljive zakonske spremembe, sprejete v drugi polovici mandata državnega zbora. Na Inštitutu 8. marec so pripravili megazakon, ki zahteva nepolitično šolstvo, samostojnost državnih tožilcev, operativno neodvisnost Policije in Nacionalnega preiskovalnega urada, preprečuje vstop podjetja Uber v Slovenijo, omejuje samovoljo ministra za kulturo pri podeljevanju javnih sredstev in odpravlja številne druge spremembe, ki povečujejo vpliv politike ob popolnem ignoriranju stroke in številnih pozivov javnosti.