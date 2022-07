Z Marto Kos v zadnjih dneh ne komunicirava

V nadaljevanju preberite:

Zakaj predsedniška kandidatka občasno streže v Ruski dači in kakšno je njeno stališče do neimenovanja Jurija Groznika za šefa državnega odvetništva? Kakšen je njen trenutni odnos z Marto Kos, ki je še spomladi v anketah beležila skoraj tolikšno podporo kot ona? Je bil njen soprog Aleš Musar za kakšne posle deležen kazenske ovadbe in zakaj ga je izbrala za vodjo svoje volilne kampanje? To je le nekaj vprašanj, na katera je odgovorila Nataša Pirc Musar. Kaj je povedala?