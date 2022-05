Z neprijavo oseb se izogibajo skupnim stroškom

V nadaljevanju preberite še:

V enem od ljubljanskih stanovanjskih blokov je lastnica stanovanja upravniku stavbe prijavila, da tam živita ena oseba in dva psa. Pri tem kljub opozorilom brezsramno vztraja, čeprav sostanovalci vedo, da tam v resnici biva tričlanska družina z dvema psoma, kar pomeni, da morajo drugi prebivalci plačevati sorazmerno višje skupne stroške, ki so vezani na število uporabnikov. To seveda ni osamljen primer, s podobnimi težavami se srečujejo v marsikateri večstanovanjski stavbi. Kaj lahko torej storijo?