Z novo metodo zdravljenja srca rešujejo življenja

Na kardiološkem oddelku interne klinike UKC Ljubljana so pred nekaj dnevi z novo metodo zdravljenja srca rešili življenje bolnici in bolniku, ki sta se zaradi okvare trikuspidalne zaklopke v desnem prekatu srca bližala prezgodnji smrti. Novost, ki jo je po treh letih priprav uvedel prof. dr. Matjaž Bunc, je UKC uvrstila med najboljše bolnišnice v svetu.

Človeško srce je neverjetno vzdržljivo. Pri 60-letniku ima za seboj že 2,2, pri 80-letniku pa skoraj tri milijarde utripov. Za normalno delovanje potrebuje srčno mišico, ki se nenehno ritmično krči, ter dobro delujoče štiri zaklopke, ki preprečujejo retrogradni pretok krvi iz srčnih votlin med stiskanjem srca. Pomembno je, da zaklopke zagotavljajo ustrezen pretok krvi v želeni smeri in da zaradi zožitve ne predstavljajo ovire, je strokovno pojasnil prof. dr. Matjaž Bunc, vodja katetrskega laboratorija, ki izvaja perkutane posege na srcu.

Nova metoda zdravljenja UKC Ljubljana uvršča v svetovni vrh. FOTO: Leon Vidic/Delo

Edino in zadnje upanje

Perkutani način pomeni, da opravi ustrezen poseg na srcu skozi dimeljsko žilo. Takšen je tudi najnovejši poseg – postavitev trikuspidalne sponke –, ki jo pripelje skozi dimeljsko veno do srca, kjer jo postavi na lističe trikuspidalne zaklopke, kar zmanjša puščanje zaklopke. »Za bolnika je takšen poseg edino in zadnje upanje,« je povedal prof. Zlatko Fras, strokovni direktor interne klinike, prav tako kardiolog.

Ta uspeh nam vliva upanje, da bomo lahko sledili najsodobnejšim trendom v medicini. Prof. Zlatko Fras, strokovni direktor interne klinike UKC Ljubljana

Znaki puščanja trikuspidalne zaklopke so zatekanje nog, zatekanje trebuha s posledično moteno funkcijo jeter, črevesja in pričakovanimi vnetnimi zapleti. Moteno delovanje trikuspidalne zaklopke vpliva na črpalno funkcijo srca in povzroča slabši pretok krvi skozi pljuča in nato po celotnem telesu, pojasni prof. Bunc. Kirurškega zdravljenja puščanja trikuspidalne zaklopke se zaradi razmeroma visoke, devetodstotne smrtnosti izogibajo. Najboljše rezultate daje opisana postavitev trikuspidalne sponke (TriClip). Prvima bolnikoma v UKC so se težave hitro zmanjšale, bolnica je že drugi dan po posegu lahko odšla v domačo oskrbo. Nadaljnje izboljšanje pričakujejo v nekaj tednih in mesecih, je napovedal sogovorec.

Slovenija med petimi najuspešnejšimi v svetu

Prof. dr. Matjaž Bunc, ki je priprave na novi način zdravljenja in sam poseg vodil, je že leta 2009 v UKC uvedel perkutani način zdravljenja aortnih zaklopk. Postopek poteka prav tako brez odpiranja prsnega koša skozi žilo na nogi v lokalni anesteziji. Od takrat je uvedel še več novih metod zdravljenja srčnih zaklopk na perkutani način, kar je Slovenijo uvrstilo med najboljše v svetu. Po številu implantacij srčnih zaklopk na milijon prebivalcev je Slovenija med petimi najuspešnejšimi v svetu: leta 2022 so jih v UKC Ljubljana implantirali 220, v celotni Sloveniji 410. Nova metoda postavitve sponke TriClip za zmanjšanje puščanja trikuspidalne zaklopke daje pacientom novo upanje.

Bolnica je bila že drugi dan po posegu v domači oskrbi. FOTO: UKC Ljubljana

UKC Ljubljana namerava izvesti 12 vstavitev sponk za trikuspidalne zaklopke po novi metodi na leto, je dejal prof. dr. Zlatko Fras, strokovni direktor interne klinike UKC Ljubljana, ki je ekipi za novo metodo čestital: »Ta uspeh nam vliva upanje, da bomo lahko sledili najsodobnejšim trendom v medicini.«

Epidemija covida katetrskega laboratorija v UKC ni ustavila, nasprotno, v zadnjih dveh letih so izvedli celo več posegov kot prej. »Na 2,5 aparata naredimo v našem katetrskem laboratoriju polovico vseh kardioloških intervencij v državi, kar je skoraj toliko kot vse druge bolnišnice skupaj. Pričakujemo nov katetrski laboratorij. Razpis zanj je že objavljen,« je povedal prof. Fras.