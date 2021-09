Z odlokom o PCT ni mogoče omejevati dostopa do sodišč

Pravice ne smejo biti onemogočene

Z odlokom vlade o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT ni mogoče omejevati dostopa do sodišč in njihovega dela. Vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva s podzakonskimi predpisi je namreč nedopustno, saj skladno z ustavo ureditev sodišč lahko določa le zakon, so zapisali v sodnem svetu.O veljavnosti odloka, ki med drugim zahteva izpolnjevanje pogoja PCT za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in obiskovalce sodišč, je razpravljal prejšnji teden. V sprejetem stališču so člani opozorili, da ureditev sodišč v skladu z ustavo lahko določa le zakon. Tudi omejevanje in določanje načina izvrševanja ustavnih pravic do sodnega varstva, do pravnega sredstva in javnosti sojenja je pridržano le zakonu. Zato je vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva, sodnih postopkov in poslovanja sodišč s podzakonskimi predpisi, ki jih izdaja izvršilna veja oblasti, nedopustno, so zapisali.V skladu z zakonom o sodiščih namreč poslovanje sodišč urejata zakon in sodni red, ob razglašenih izrednih dogodkih pa še predsednik vrhovnega sodišča z odredbo. »Ob upoštevanju načela neodvisnega, nepristranskega in učinkovitega sodnega varstva mora biti zagotovljeno, da navedene pravice niso niti začasno dejansko izvotljene ali nesorazmerno težko uresničljive ali celo onemogočene,« še piše v stališču sodnega sveta.Glede na aktualne epidemiološke razmere v državi v zvezi s širjenjem okužb z novim koronavirusom. Sodni svet sicer opozarja na pravico do zdravja tako sodnikov in vseh zaposlenih na sodišču kot tudi strank in drugih udeležencev sodnih postopkov kot zelo pomembno kategorijo ter podpira dosledno upoštevanje vseh higienskih navodil in priporočil pristojnih institucij. A pri tem opozarjajo, z njimi ni mogoče omejiti dostopa do sodišč ali omejevati njihovega dela in odločanja.Zato sodni svet ugotavlja, da je spoštovanje določb odloka za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in obiskovalce sodišč povzročilo okoliščine, ki bistveno otežujejo oziroma preprečujejo običajen potek sodnih postopkov.