Z ohladitvijo v torek prihaja sneg do 700 metrov nadmorske višine

V torek nas bo prešla izrazita hladna fronta. Dež bo že zjutraj zajel kraje ob meji z Avstrijo in se dopoldne okrepil in popoldne razširil nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severovzhodnik. Izrazito se bo ohladilo. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).

V pasu od Gorenjske do Koroške bo predvidoma padlo od 30 do 50 milimetrov padavin. V višjih legah, nad okoli 800 metrov, lahko zapade okoli 20 centimetrov snega. Krajevno lahko nastane snegolom.

V torek popoldne in zvečer bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali sto kilometrov na uro, opozarjajo na Arsu.

V nadaljevanju tedna bo vreme hladno in spremenljivo s popoldanskimi plohami.