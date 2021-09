Z ruskim kapitalom do 356 stanovanj v Dravljah

Največ dvo- in štirisobnih stanovanj

V Dravljah bodo poleg stanovanj v treh stolpičih zgradili tudi okoli 500 parkirišč, od tega jih bodo 100 namenili bližnjim stanovalcem.

FOTO: Lesnep

Sosesko z več kot 350 stanovanji so poimenovali Regentov kvart.

Investicija je ocenjena na 50 milijonov evrov.

Z gradnjo naj bi začeli leta 2022, končali pa v dveh letih in pol.

(Pre)naseljena Šiška

Na okoli 14 tisoč kvadratnih metrih velikem zemljišču med Regentovo cesto in Pečnikovo ulico v Dravljah bodo prihodnje leto začeli graditi večjo stanovanjsko sosesko s 356 tržnimi stanovanji. Investitor in lastnik zemljišča je ljubljanska družba Lesnep, sicer v večinski lasti ruske Brusnike, ki velja za eno izmed večjih podjetij za razvoj nepremičninskih projektov v Rusiji.Družba Brusnika je, kot je razvidno z njihove spletne strani, bila ustanovljena leta 2004 v Tjumenu v Sibiriji, s podružnicami v Jekaterinburgu, Novosibirsku, Tjumenu, Surgutu, Kurganu in Moskvi pa so postali ena izmed petih največjih gradbenih družb na Forbesovi lestvici. Zaposlujejo več kot tisoč ljudi in na leto prodajo okoli 6000 stanovanj. Stanovanjski projekt na območju ljubljanskih Dravelj bo sicer uresničilo slovensko podjetje Lesnep, ki ga vodi, dejansko pa gre za družbo z ruskim kapitalom.Baza Gvin namreč razkriva, da je Lesnep v stoodstotni lasti portoroške družbe BRDS, ki jo lastniško obvladuje poslovnež Alexey Krukovskiy. Na vprašanje, zakaj so se ruski vlagatelji odločili za stanovanjsko gradnjo v Lesnepu, odgovarjajo: »Za tovrstno naložbo je ključno, da v določenem trenutku sovpadejo določene komponente, kot so: ekipa, finančna sredstva, potrebna za realizacijo, in investicijska priložnost. To se je pri našem projektu zgodilo lani. V Ljubljani je velika potreba po novih stanovanjih oziroma stanovanjih, ki ustrezajo potrebam določenih ciljnih skupin, hkrati pa morajo biti cenovno dostopna.«V soseski Regentov kvart bodo v dveh letih in pol zgradili tri stolpiče z 12, 15 in 18 nadstropji, kupcem pa bo, tako trdi investitor, na voljo širok spekter stanovanj. »Načrtujemo namreč tako manjša, enosobna stanovanja, kot tudi večja, petsobna stanovanja. Največ stanovanj bo dvo- in štirisobnih, velikih od 30 do 100 kvadratnih metrov. Projekt vključuje tudi večje dvonadstropne penthouse s panoramskim pogledom na Polhograjske dolomite, Karavanke, Alpe in Ljubljano,« dodajajo. Ocenjena vrednost investicije znaša 50 milijonov evrov, z gradnjo pa bodo predvidoma začeli prihodnje leto, saj so investitorji trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.Na vprašanje, koliko bo znašala cena za kvadratni meter, v Lesnepu odgovarjajo, da je »o tem trenutno še prezgodaj govoriti, vendar pa bo cena na ravni primerljivih projektov v Ljubljani.« Po besedahiz družbe Ljubljana nepremičnine se bodo gibale okoli 3500 evrov na kvadratni meter, seveda odvisno od velikosti in lege stanovanj. »Z zbiranjem rezervacij za stanovanja smo že začeli,« pravi Todić. V soseski bo zgrajenih tudi okoli 500 parkirnih mest, od tega jih bo sto namenjenih okoliškim stanovalcem, ki nimajo parkirnih mest. Podzemna garaža bo v dveh etažah, v njej pa bo dovolj prostora za osebna vozila, motorna kolesa in kolesa.Ob tem dodajmo, da v Šiški, ki že zdaj velja za najbolj naseljeni del prestolnice, zasebni investitorji trenutno gradijo 688 tržnih stanovanj. V neposredni bližini Tivolija avstrijski Bellevue Living gradi istoimensko stanovanjsko sosesko z 78 stanovanji, avstrijski Trivuim ob Celovški gradi 60 stanovanj, ob nakupovalnem središču Aleja slovaški Corwin gradi naselje Kvartet z 221 stanovanji, družba Spektra invest v bližini Celovških dvorov gradi 208 stanovanj, ob Vodnikovi cesti Avto Krka zaključuje gradnjo 23 stanovanj, v Kosezah pa bo v naselju Koseško okno zraslo 98 stanovanj.