Z višjimi taksami nad neutemeljene pritožbe

Primer Simonovič in novi gradbeni zakon

Prav gradbeni zakon, kot ga v državni zbor pošilja okoljsko ministrstvo, naj bi po pisanju nekaterih medijev poslancu Desusa Branku Simonoviču omogočil, da »legalizira črno gradnjo v Semedeli nad Koprom«. Po novem zakonu bi bilo mogoče legalizirati vse objekte, zgrajene do konca aprila 2004, torej tudi Simonovičevo stanovanjsko hišo, ki jo je iz prvotno kmečke lope preurejal vse od 1997. Simonovič se je za Delo na obtožbe odzval, češ da tudi on »bere o svoji črni gradnji in o tem, da zadevo preiskuje KPK«, a da do njega »ni še nihče prišel«. Zanikal je, da bi šlo v njegovem primeru za črno gradnjo in dodal, da je sprožil postopek za uskladitev namembnosti, in da ta že teče po sedaj veljavnem zakonu. »Če človek plača spremembo namembnosti iz kmetijskega zemljišča v stavbno in plača komunalni prispevek, ne vem, kako ga lahko obtožijo črne gradnje. Gre za pritiske, ki jim ne poznam razlogov,« je še dejal.

Mop zanika, da naj bi se gradbeni zakon pisal zaradi poslanca in da ga je pisala odvetniška družba Neffat, prav tako po njihovem reorganizacija Mop ni povezana s pisanjem zakona. Pravno službo, pojasnjujejo, so ukinili zaradi učinkovitejšega delovanja organa, služba za sistem okolja in prostora pa da ni bila nikoli pravna služba Mopa.