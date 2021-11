Z zakonsko telovadbo in obvodi sodnih odločitev do ustoličenja

Z ustrezno prilagojeno zakonodajo in iskanjem vseh mogočih obvodov za ignoriranje sodnih odločb sta tako vladajoča politika kot vodstvo policije omogočili, da so skozi stranska vrata Petro Grah Lazar pospremili do mesta direktorice Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in ni več zgolj vršilka dolžnosti.

Da si želi vodstvo policije na direktorsko mesto NPU za vsako ceno ustoličiti Petro Grah Lazar, se znotraj policijskih krogov govori že od prvih omemb njenega imena, ko je maja lani takratni v. d. direktorja policije Anton Travner nezakonito, kot je pozneje odločilo upravno sodišče, razrešil Darka Muženiča. Grah Lazarjeva se ves ta čas ne more otresti očitkov, da je v prvi vrsto politična izbira vladajoče SDS.

Premestitev namesto imenovanja

Grah Lazarjeva, kot so nam pojasnili na policiji, ni bila imenovana na direktorsko mesto, ampak je bila na podlagi zakona o organiziranosti in delu v policiji zaradi nemotenega opravljanja nalog začasno (za obdobje treh mesecev) premeščena na delovno mesto direktorice NPU. Zaposlena pa je v upravi kriminalistične policije, kamor po novem organizacijsko sodi tudi NPU.

A je, da so v policiji lahko izvedli takšen manever, pomagala politika s spremembo zakonodaje. Kot je znano, je na Muženičevo pobudo delovno in socialno sodišče v Ljubljani izdalo začasno odredbo, s katero so zadržali izbiro kandidata za direktorja NPU. Sodišče namreč še ni odločilo, ali morajo Muženiča vrniti nazaj na direktorsko mesto, novo imenovanje pa bi, tako je ocenilo sodišče, lahko to preprečilo.

Kadrovske razrešitve in premestitve v policiji so v času aktualne vlade stalnica.

Ker so se s spremembo zakona črtale določbe o posebnem imenovanju in razrešitvi direktorja NPU, Grah Lazarjeve niso imenovali, ampak so jo premestili na omenjeno delovno mesto. »Pojasnjujemo, da navedenega postopka po spremenjeni ureditvi zakona o organiziranosti in delu v policiji ni več mogoče voditi po postopku javnega natečaja, zato je bilo uradniškemu svetu predlagano, da postopek ustavi,« so nam pojasnili na generalni policijski upravi, kjer sicer vztrajajo, da tako ministrstvo kot policija, da odločitve sodišč spoštujejo in sodbe vedno tudi izvršijo tako, kot se glasijo.

Kadrovske čistke in odmik od stroke

Kadrovske razrešitve in premestitve v policiji so v času aktualne vlade sicer stalnica, glede tega deluje tudi parlamentarna preiskovalna komisija. Na zaslišanju je do zdaj že več prič jasno povedalo o političnem kadrovanju in upadu strokovnih standardov v policiji.

Da so z novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji tlakovali pot kadrovski čistki v policiji in odmik NPU od strokovnih standardov, prihajajo opozorila tako iz stroke, kakor tudi iz politike. Da je stanje najslabše do zdaj, pa sta večkrat izpostavila tudi oba policijska sindikata.

Odvetnik Jure Leben, ki Muženiča zastopa v upravnih in delovnopravnih sporih zoper ministrstvo za notranje zadeve, premestitve Petre Grah Lazar, predvsem kakšne posledice ima to na še (odprte) sodne postopke, ni želel ugibati, saj, kot nam je povedal, je glede tega izvedel iz medijev in niti ne ve natančno, na podlagi česa so Grah Lazarjevo postavili na direktorsko mesto s polnimi pooblastili.