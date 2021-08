Za brezplačen prevoz si prizadevajo tudi epileptiki

Epileptiki lahko vozijo, če najmanj dve leti niso imeli napada, ne glede na to, ali jemljejo protiepileptična zdravila ali ne.



Status invalida imajo le redki



Upokojenci dobro izkoristili boniteto

Brezplačnega prevoza za epileptike zdaj še ni v načrtu.

Do brezplačnih vozovnic so upravičeni invalidi, vojni veterani in upokojenci.

Upokojenci tako hodijo tudi na skupinske izlete.



Kvačkajo, pojejo in se zabavajo

Bolnike z epilepsijo, nevrološkim bolezenskim stanjem, ki ga je z zdravili mogoče uspešno obvladovati, bolj kot napadi bremenijo socialne posledice bolezni, med njimi tudi to, da v večini primerov ne smejo voziti avtomobila, mreža javnih prevozov po državi pa ni povsod enako razvita, poleg tega niso v enakem položaju s tistimi, ki imajo priznan status invalida – in se od 1. julija 2020 z javnim prevozom lahko vozijo brezplačno., članica društva epileptičnih bolnikov Liga proti epilepsiji, ki si že nekaj let prizadeva za brezplačen javni prevoz za epileptike, pojasnjuje, da je na ministrstvo za infrastrukturo leta 2018 podala predlog za ureditev tega področja.»Predlagala sem izdajo dokumenta na upravni enoti, s katerim bi se bolniki lahko vozili neomejeno s sredstvi javnega prevoza, poleg tega bi upravne enote lahko preverile, ali ima oseba že vozniško dovoljenje, ter ji ga vzele v varstvo, če bi šlo za osebo z aktivno boleznijo,« pojasnjuje sogovornica. Po veljavni zakonodaji epileptiki lahko nepoklicno vozijo, če oseba napada ni imela najmanj dve leti, ne glede na to, ali jemlje protiepileptična zdravila ali ne. Vsi drugi, ki imajo napade, pa z vožnjo ne le da ogrožajo sebe, ampak tudi druge udeležence prometu.Sogovornica pojasnjuje, da status invalida pridobijo le redki epileptiki in si ga tudi ne želijo, saj je to bolj ovira kot prednost. »Predloga za brezplačen prevoz tudi za našo skupino niso upoštevali, so ga pa pozneje uredili za druge skupine,« dodaja Kodrinova.Na ministrstvu za infrastrukturo pojasnjujejo, da so s pobudo, da brezplačno vozovnico dobijo tudi osebe z epilepsijo, seznanjeni, da pa bi bilo treba za njegovo uresničitev »dopolniti zakon o prevozih v cestnem prometu, kar pa trenutno ni načrtovano. Če bodo sprejete spremembe tega zakona, bomo proučili tudi možnost brezplačnih vozovnic za te osebe.«Od 1. julija 2020, ko je javni prevoz na državni ravni postal brezplačen za upokojence oziroma starejše od 65 let, invalide in vojne veterane, je bilo v tej skupini izdanih 170.345 vozovnic, so nam še povedali na infrastrukturnem ministrstvu.»Upravičenci so bili z novostjo hitro seznanjeni in na ljubljanski avtobusni postaji so prodajna mesta v nasprotju s prejšnjimi leti, ko so jih okupirali predvsem tuji turisti, ki so potovali na Bled, v Bohinj, Piran, Postojno, v poletnem času izdajala večinoma v celoti subvencionirane vozovnice in vozne rede za te kategorije potnikov,« pojasnjuje, tiskovni predstavnik Avtobusne postaje Ljubljana.Ker je v kratkem času začelo javna prevozna sredstva rednih linij uporabljati več potnikov, je začelo primanjkovati sedežev na najbolj obiskanih progah. Avtobusna postaja Ljubljana je zato razvila rezervacijski sistem, ki omogoča brezplačno potrditev prevoza pred odhodom in omogoča vpogled v zasedenost kapacitet, s čimer poskušajo zmanjšati nejevoljo med potniki, ki ostanejo brez sedeža.»V zadnjem letu smo zaznali zelo veliko zanimivih zgodb upravičencev do v celoti subvencioniranih brezplačnih vozovnic. Med drugim na izlete z javnimi prevoznimi sredstvi rednih linij potujejo večje skupine upokojencev oziroma celo društva. Na avtobusu se zabavajo, kvačkajo, kartajo, igrajo na glasbila, pojejo in se zabavajo že med vožnjo. Ena od lepših zgodb je tudi ta, da na avtobusno postajo v Ljubljani redno zahaja starejši gospod, ki ima skoraj 90 let. Pravi, da prihaja zato, ker mu manjka pogovora in se tako pogovarja vsaj s tamkajšnjimi zaposlenimi. Prav tako mu zaposleni na avtobusni postaji izbirajo kraje za obisk, ki jih potem z veseljem obišče,« kot zanimivost pove Matija Jeras.Po oceni Avtobusne postaje Ljubljana približno 30 odstotkov upravičencev do brezplačnega javnega prevoza šele zdaj potuje z javnimi prevoznimi sredstvi, približno polovica je takih, ki so ga uporabljali že prej, a ga zdaj več, približno petino pa predstavljajo skupine, ki potujejo skupaj in ne več posamično. Ocenjujejo, da je brezplačno vozovnico v enem letu pridobila skupaj tretjina upravičencev.