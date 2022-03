Za e-oskrbo je bil izbran Telekom

Na javnem razpisu E-oskrba na domu, ki so ga na ministrstvu za zdravje objavili konec januarja in bo v dveh letih prinesel tri milijone nepovratnih sredstev iz evropskega socialnega sklada, je zmagal edini prijavitelj – gospodarska družba Telekom Slovenije. Za 5000 uporabnikov, ki bodo e-oskrbo v okviru projekta prejemali brezplačno, bo ta zagotovljena od 14. aprila, ko bodo začeli z montažo opreme na domovih uporabnikov.

Do brezplačne e-oskrbe bodo upravičeni ljudje, stari 65 let ali več in živijo pretežni del dneva sami, pa tudi tisti, ki bodo podali pisno izjavo, da jim je v skladu s predpisi invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo. Prednost bodo imeli tudi stari 18 let ali več, ki so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj v nevarnosti, da padejo, oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju.

Izbrati 5000 uporabnikov ne bo težko

Alenka Forte, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje je povedala, da na podlagi zakona o dolgotrajni oskrbi do e-oskrbe ne bodo dostopali le tisti, ki bodo upravičeni do dolgotrajne oskrbe oziroma bodo razvrščeni v pet kategorij, ampak tudi druge zavarovane osebe, stare 80 let ali več, če jim bo pristojni center za socialno delo podal mnenje, da oseba pretežni del dneva doma biva sama.

Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, ki je konzorcijski partner v projektu, je povedal, da 3500 prostovoljcev iz več kot 300 društev upokojencev po Sloveniji v okviru projekta Starejši za starejše obiskujejo 60.000 starejših od 69 let, ki potrebujejo pomoč, živijo v domačem okolju in se težko gibljejo. Med njimi ne bo težko izbrati 5000 uporabnikov brezplačne e-oskrbe na domu. Po nekaterih ocenah bi oskrbo na daljavo pri nas potrebovalo okoli 50.000 ljudi.

Mitja Štular, član uprave Telekoma Slovenije, je pojasnil, da je osrednja točka e-oskrbe naprava, ki jo ima uporabnik v stanovanju, s senzorji v obliki zapestnice ali obeska. Obstajajo senzorji za požar, izliv vode, za gibanje itd., lahko jih je tudi 40 in jih dodajajo. Če oseba, ki nosi senzor, pade, se samodejno sproži klic v asistenčni center, ki je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tedni in vse dni in noči v letu. Dežurne ekipe odreagirajo na klic, vzpostavijo komunikacijo in presodijo, ali uporabnik potrebuje pomoč ali ne. Če ni odziva, pošljejo reševalno službo. S tem lahko preprečimo prezgodnjo smrt, takih primerov je pri nas okoli 600 na leto. Skrajša se čas čakanja, predvsem pa je pomembno, da pride pomoč čim prej. Tehnični nadzorni center skrbi, da te naprave ves čas pravilno delujejo, tudi ekipe tehnikov so ves čas na terenu.

Obljuba, da čez dve leti projekta ne bo konec

Peter Pustatičnik, vodja eOskrbe in eZdravja v Telekomu Slovenije, je dejal, da gre za prvi nacionalni projekt v Sloveniji, ki se loteva e-oskrbe, socialno-varstvenega servisa, s pomočjo IKT tehnologije in zagotavlja varnost pri starejših, invalidih in kroničnih bolnikih. Pomembno je, da ljudje dobijo pomoč takoj, ko jo potrebujejo, ne pa, da v povprečju čakajo 18 ur, kot kažejo statistični podatki. To je lahko usodno na primer za ljudi z možgansko kapjo, kot tudi za tiste, ki padejo v kopalnici. Zdravstvena in socialna blagajna lahko tako prihranita veliko denarja. Telekom osnovni paket teh storitev izvaja že pet let za 24,4 evra na mesec, v plačljivo storitev je vključenih 750 uporabnikov.

Zvone Černač, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je dejal, da 30. september 2023 ne pomeni konec projekta, brezplačno naj bi ga nadaljevali še naprej, zamenjal se bo samo vir financiranja, iz sredstev za kohezijsko politiko do leta 2027. Ko bo zakon o dolgotrajni oskrbi začel polno veljati, pa je to ena od storitev, ki jo predvideva in bodo zanjo zagotovljena kombinirana finančna sredstva. V kratkem naj bi ministrstvo za zdravje pripravilo podoben projekt za izvajanje telemedicine.