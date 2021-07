Za imetnike evropskih digitalnih potrdil neomejen vstop na Hrvaško

06.36 Vladni klicni center za informacije o koronavirusu ne deluje več

Odgovornost za obveščanje o posameznih vprašanjih bodo prevzela resorna ministrstva. FOTO: Jure Eržen/Delo

Vladni klicni center, v katerem so študentje višjih letnikov ljubljanske medicinske fakultete ter sodelavci pristojnih služb zagotavljali informacije in nasvete, povezane z epidemijo covida-19, od danes ne deluje več. Odgovornost za obveščanje o posameznih vprašanjih bodo prevzela resorna ministrstva, je pojasnil ministerVladni klicni center je deloval tako v lanskem spomladanskem kot v drugem delu razglašene epidemije covida-19 od oktobra lani. Samo v zadnjem je zagotovil odgovore več kot 180.000 klicateljem, ki so spraševali o pogojih prenehanja državnih meja, omejitvi gibanja in zbiranja, o cepljenju in testiranju in podobno, so navedli v uradu predsednika republike, ki je v sredo, na zadnji dan delovanja center tudi obiskal.V Avstriji danes odpravljajo številne ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa. Med drugim se poslavlja nočna omejitev gibanja, zaradi česar bo v sprva nekoliko okrnjenih kapacitetah znova mogoče nočno obratovanje gostinskih lokalov. V trgovinah in pisarnah bo namesto zaščitnih mask FFP2 dovolj že kakršnakoli zaščita za usta in nos. Danes v slovenski severni sosedi med drugim odpravljajo nočno omejitev gibanja. To pomeni, da bodo lahko nočni lokali znova odprli svoja vrata, vendar bodo lahko največ 75-odstotno zasedeni.Še naprej za obisk gostinskih lokalov, hotelov in storitvenih dejavnosti, kjer prihaja do tesnih stikov s strankami, ter prireditev z več kot sto udeleženci ostaja veljavna obveznost pravila PCT – prebolevnosti, cepljenja ali testiranja. Pravilo PCT velja tudi za ustanove, kjer nudijo zdravstvene storitve, pa tudi za določene kulturne ustanove, kot so gledališča in kinodvorane, medtem ko so muzeji, knjižnice in knjigarne izjema.Na Hrvaškem je od polnoči omogočen vstop v državo brez dodatnih epidemioloških pogojev vsem imetnikom evropskih digitalnih covidnih potrdil, kar je v skladu z odločitvami Bruslja o uveljavitvi covidnih potrdil na ravni Evropske unije. Imetniki potrdil se bodo na Hrvaškem lahko udeležili tudi prireditev z neomejenim številom udeležencev.Potniki, ki nimajo digitalnega covidnega potrdila, bodo lahko še naprej vstopili na Hrvaško s potrdili o preboleli bolezni covid-19 in končanem cepljenju proti covidu-19 kot tudi z negativnim testom na novi koronavirus, je pojasnil hrvaški notranji minister, ki je tudi šef nacionalnega štaba civilne zaščite. Hitri test ne sme biti starejši kot 48 ur, test PCR pa 72 ur. Dodal je, da bodo enega izmed treh dokazov cepljenje, prebolevnost ali testiranje, morali pokazati tudi državljani tretjih držav, ki si želijo vstopiti na Hrvaško. Za vstop pa ne potrebujejo več katerega izmed doslej veljavnih posebnih razlogov.Z obravnavo na seji odbora DZ za gospodarstvo danes zakonodajno pot začenja nov interventni zakon za pomoč gospodarstvu. Največja pozornost je tokrat posvečena gostinstvu in turizmu, posebni ukrepi so predvideni za organizatorje srečanj in dogodkov, šport in kulturo. Poslanci ga bodo potrjevali na seji, ki se začne v ponedeljek. Vlada je predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19 sprejela pred dvema tednoma. Vreden je 243,5 milijona evrov.Med predlaganimi ukrepi so izdaja novih bonov za vse prebivalce Slovenije, ki jih bo mogoče do konca tega leta unovčiti za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. Odrasli bodo prejeli bon v višini sto evrov, mladoletni pa v višini 50 evrov. Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, ki se je v skladu z doslej sprejetimi osmimi protikoronskimi zakoni izteklo v sredo, naj bi podaljšali še najmanj do 30. septembra.