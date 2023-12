Za nove prostore sodišč vlada namenila 7,7 milijona evrov

Sodišča že dlje časa opozarjajo na prostorsko stisko, gradnje nove sodne palače, s katero bi odpravili te težave, pa očitno še nekaj časa ni pričakovati. Zdaj bodo, da bi rešili težave upravnega, delovnega in socialnega ter višjega delovnega in socialnega sodišča, kupili stavbo na Litijski cesti. Celotna vrednost projekta je 7,7 milijona evrov.

Vlada je nakup novih poslovnih prostorov uvrstila v načrt razvojnih programov 2023–2026, nakup pa se bo financiral iz sredstev državnega proračuna za leto 2023. Sodišča bodo, kot so sporočili iz vlade, dobila prostore v skupni velikosti 5126 kvadratnih metrov.

»Na tak način se zagotavljajo zakonsko ustrezni in prostorsko zadostni lastni prostori, ki omogočajo ustrezne delovne razmere, racionalnost rabe, dostopnost za vse uporabnike (funkcionalno ovirane), energetsko učinkovitost ter racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov ter koncentracija centraliziranih organov,« so pojasnili na vladi oziroma pravosodnem ministrstvu.

Kot pravijo, z nakupom sledijo cilju, da pravosodni organi poslujejo v nepremičninah, ki so v celoti v lasti države, kar jim tudi zagotavlja nemoteno in neodvisno poslovanje.