Za plačilo položnic, nakup hrane ali letovanje

Rdeči križ Slovenije (RKS) je lani pomagal 122.000 ljudem, med drugim je razdelil 3300 ton prehranskih izdelkov. Del sredstev, ki jih namenjajo za programe, RKS zbere z akcijami, ena takšnih je tudi Teden dobrodelnosti, ki se je začel včeraj in bo v sodelovanju s Televizijo Slovenija potekal do 24. oktobra.

»Del zbranih sredstev porabimo za pomoč pri plačilu položnic za ogrevanje ali internet, pri nakupu hrane, ki je prilagojena tistim, ki imajo različne zdravstvene težave, kot sta na primer celiakija in sladkorna bolezen, ali pa so slabokrvni ali laktozno intolerantni. Del sredstev namenimo za enotedenska letovanja otrok in starejših. V času, ko je čutiti veliko razdeljenost v družbi, nas lahko takšne akcije povežejo, da skupaj prestopimo meje možnega,« je ob začetku akcije dejala Vesna Mikuž, predsednica RKS.

Lani so darovalci v akciji Teden dobrodelnosti nakazali 58.751 evrov, namenjenih zmanjševanju socialne izključenosti vsakega petega upokojenca in vsakega osmega otroka. »Samo v RKS smo v letu 2020 s hrano, higienskimi pripomočki, oblačili, šolskimi potrebščinami ali plačilom položnic pomagali vsakemu šestnajstemu prebivalcu Slovenije. Z vsemi ostalimi programi, kot so krvodajalstvo, prva pomoč, služba za iskanje pogrešanih, pa kar vsakemu desetemu,« je navedla Katarina Mikulić iz RKS, ki ima že 155 let tradicije.

Veliko medsosedske pomoči

RKS je lani sodeloval z 10.582 prostovoljci, samo v razdeljevanje pomoči jih je bilo vključenih 2966. Med njimi je tudi Silva Duh, ki je že 33 let predsednica krajevne organizacije Rdečega križa v vasi Boreci v občini Križevci, predsednica območnega združenja RK Ljutomer in podpredsednica RKS. »Vsi skupaj skrbimo za humanitarno noto, delimo hrano, ki jo prejmemo od evropskega sklada, pa tudi prehranske in higienske pakete, ki jih dobimo prek Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij,« je opisala Silva Duh, ki je v profesionalnem življenju samostojna podjetnica, z Rdečim križem pa je povezana še iz časov osnovnošolskega krožka. Spominja se, da je bila že kot otrok nagnjena k temu, da pomaga drugim in so se je krivice dotaknile.

Silva Duh pravi, da je bila že kot otrok nagnjena k temu, da pomaga drugim.

»Spremljamo socialno sliko na terenu in predlagamo sekretarki na območnem združenju, komu bi dali kakšne pakete. Na ravni RKS obstajajo kriteriji za dodelitev, uporabniki morajo, na primer, prinesti odrezek zadnje pokojnine ali zadnjo plačilno listo. Včasih pa se pokaže potreba po pomoči, tudi če posameznik presega dohodkovni cenzus,« je povedala Silva Duh. V manjših krajih se ljudje med seboj poznajo, veliko je tudi medsosedske pomoči, predvsem starostnikom, ki so brez sorodnikov. Ob začetku epidemije se je nanje, na primer, obrnila ravnateljica osnovne šole in jih opozorila na družine otrok, ki bi jim zelo prav prišel kak dodatni paket hrane.

V vasi Boreci je med 275 prebivalci 110 članov Rdečega križa.

»Številni ljudje pa so odmaknjeni, in dokler jim ne grozijo trije izklopi – elektrike, vodovoda in ne vem še česa, nikjer ne prosijo za pomoč. Takih primerov je veliko.« Na leto prejmejo za približno 4000 evrov donacij, ki jih porabijo prav za plačilo takih položnic.

Lahko se pohvalijo, da je v vasi z okoli 270 prebivalci kar 110 članov Rdečega križa, ki pa so večinoma starejši, zato iščejo načine, kako v aktivno članstvo privabiti tudi mlajše.