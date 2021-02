Za pokojne nihče ne daje donacij

Po izrečenih prvih štirih obsodbah zaradi korupcije v zdravstvu se je s sporočilom za javnost oglasila komisija za medicinsko etiko Slovenskega zdravniškega društva. Obsoja vsako koruptivno dejanje in se zavzema za ničelno toleranco do korupcije, a hkrati opozarja, da nekatere priložnosti in sumi korupcije morda izhajajo iz neurejenih razmer. Katere, smo se pogovarjali s prof. dr. Jožetom Balažicem, predsednikom komisije.