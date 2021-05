Za prepovedano prakso subvencije za dobrobit živali

V nadaljevanju preberite:

Rutinsko krajšanje repov pri pujskih je v EU prepovedano že od leta 2008, vendar ga v večini držav ob mižanju evropske komisije na obe očesi še vedno izvajajo. Izvajajo ga tudi največji rejci prašičev v Sloveniji, a kljub temu prejemajo subvencije za dobrobit živali, ki so sicer namenjene izboljšanju razmer reje in dobrega počutja živali. Kaj so povedali?