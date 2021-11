Za preverjanje pogoja PCT zaposlijo varnostnike, študente, celo gasilce

Obvezno preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT je v številnih podjetjih povzročilo kadrovsko stisko. Ponekod so nalogo zaupali svojim zaposlenim, drugje so najeli varnostnike ali študente. Na Zavodu RS za zaposlovanje večjega porasta razpisanih delovnih mest ne beležijo, začasni najem zunanje delovne sile je preprostejši in cenejši.

Da bi podjetja za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT redno zaposlila dodatne ljudi, je malo verjetno. Na Zavodu za zaposlovanje so zabeležili nekaj povpraševanja, pri čemer je šlo lahko tudi za le eno izmed več nalog na delovnem mestu. Natančne statistike o zaposlitvah zgolj za preverjanje pogoja PCT ne beležijo, razpisov za varnostnike pa ne manjka.

S spoštovanjem odloka se podjetja spopadajo vsako po svoje. Že septembra so na Pošti Slovenije poudarili, da upravljajo mrežo 428 poslovalnic, v vsaki pa morajo ves dan pri strankah preverjati izpolnjevanje pogoja PCT. V nekaterih enotah to počnejo zaposleni, saj je iskanje kadra, ki hkrati sam izpolnjuje pogoj PCT, zapleteno. Družbe za zasebno varovanje Pošti niso mogle zagotoviti ljudi, tako da so se iskanja kadra lotili s pomočjo večjih organizacij, kot je Gasilska zveza Slovenije.

Povpraševanje po varnostnikih v tem trenutku močno presega ponudbo. Pri Valina Varovanju so pojasnili, da je celotna panoga varovanja umeščena med deficitarne poklice, trenutno primanjkuje nekaj sto varnostnikov. Ponekod stisko zato rešujejo s študenti. Na e-Študentskem servisu so od začetka septembra razpisali 597 mest za delo, ki vključuje preverjanje covidnih ukrepov, trenutno jih je na voljo še 224. Povprečna urna postavka je 7,30 evra bruto (6,17 evra neto).

Podobno veliko povpraševanje opažajo tudi na Študentskem servisu Maribor, a hkrati opozarjajo, da je zaradi epidemije upadla ponudba študentskih del na drugih področjih: »V tem trenutku imamo okoli 30 povpraševanj za tovrstno delo. Tudi zaradi višje urne postavke v primerjavi z drugimi študentskimi deli bomo verjetno lahko pokrili vse potrebe delodajalcev.«

V družbi Petrol preverjanje večinoma izvajajo njihovi zaposleni, le na nekaj prodajnih mestih so najeli varnostnike. Navkljub konstantnemu povpraševanju varnostne službe namreč ne morejo zagotoviti večjega števila varnostnikov, oteženo je tudi pridobivanje študentov za takšno delo, so pojasnili. Na nekaterih prodajnih mestih so zato morali skrajšati delovni čas poslovanja, da je v vsaki izmeni na voljo oseba, ki preverja izpolnjevanje pogoja PCT.

»Gasilci nismo študenti«

S Pošte Slovenija so nekaterim večjim organizacijam, kot so Gasilska zveza Slovenije, Združenje Sever in Društvo šoferjev in avtomehanikov, poslali ponudbo za začasno delo preverjanja izpolnjevanja PCT-pogoja. Gasilska zveza jo je povsem nekritično poslala prostovoljnim gasilskim društvom in naletela na odpor. Delo gasilcev je udeležba na intervencijah, vaje in skrb za podmladek, ne pa udeležba na vsaki procesiji, ki si jo zamisli Gasilska zveza, so menili mnogi.

Poveljnik GZS Franci Petek je za Delo pojasnil, da so poskušali s ponudbo gasilcem pomagati do zaslužka. Pošta Slovenije za delo ponuja sedem evrov bruto. Varnostna služba ima za enako delo, na primer, višjo urno postavko, ki pa je poslovna skrivnost. Tako Franci Petek, kot na Pošti Slovenije zagotavljajo, da ponudbe pri gasilcih niso pogojevali s priložnostno poštno znamko, ki jo v mesecu požarne varnosti vsako leto izda Pošta in od katere se h GZS na leto steče približno 200.000 evrov, ki jih namenijo za opremo ali za delo z gasilsko mladino. V dopisu GZS je znamka omenjena, a v kontekstu »dobrega sodelovanja s Pošto Slovenija«.

Poveljnik GZS Franci Petek je sicer priznal, da če bi vnaprej vedel za nezadovoljstvo in pogrom, ki ga bo vodstvo deležno, ponudbe društvom ne bi poslal.