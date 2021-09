Za rakotvorne snovi ni varnega odmerka

V nadaljevanju preberite:

Zdaj je znano, kako je rakotvorni etilenoksid zašel v številna živila, ki vsebujejo aditiv gumi iz zrn rožičevca (E410) in so jih v zadnjih mesecih umaknili iz prodaje v več evropskih državah, tudi pri nas. Z etilenoksidom so bile onesnažene nekatere serije rožičeve moke iz Turčije, iz katere je ameriška živilska korporacija Cargill proizvajala omenjeni aditiv in ga dobavljala celi vrsti proizvajalcev živil. Z uvažanjem hrane uvažamo tudi tveganja.