Za razklanost najbolj kriva Janševa vlada

Volivke in volivci si želijo sodelovanja v politiki in so naklonjeni stranki, ki ne bi bila izključevalna, ampak bi se bila sposobna povezovati tako na levi kot na desni. Tako kaže anketa, ki jo je za Delo opravil inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana.

V tej javnomnenjski raziskavi se je več kot 63 odstotkov vprašanih strinjalo, da je sodelovanje v politiki nujno. V zgodovini slovenske demokracije je bila takšna stranka LDS.

Dve tretjini vprašanih torej podpirata povezovanje, saj se strinjata s trditvijo, da v Sloveniji potrebujemo sredinsko stranko, ki ne bi izključevala povezovanja ne s strankami leve ne desne politične opcije. Križanje podatkov s političnimi preferencami anketirancev pokaže, da se s povezovanjem bolj strinjajo podporniki desnih političnih strank (NSi 84 odstotkov in SDS 73 odstotkov) kot podporniki levih političnih strank (SAB 60 odstotkov, SD 53 odstotkov, LMŠ 47 odstotkov ter Levica 36 odstotkov).