Za severni del Slovenije izdali oranžno opozorilo

Zvečer in v noči na ponedeljek bodo ob nevihtah možna krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra, pojav toče ni izključen, opozarjajo na Agenciji RS za okolje.

Ta je zato za severno polovico države za zvečer in v noči na ponedeljek izdala oranžno vremensko opozorilo. Do ponedeljka zjutraj se bo vreme umirilo, čez dan se bo zjasnilo.

V neurjih v Franciji smrtna žrtev in več poškodovanih

V silovitem neurju, ki je v soboto prizadelo Francijo, je umrla 30-letna ženska, 15 ljudi pa je poškodovanih. Kot je danes sporočil francoski notranji minister Gerald Darmanin, je v bližini Rouena na severu države umrla ženska, ujeta pod avtomobilom, ki ga je odnesla voda, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med poškodovanimi je tudi 13-letni deček, ki je v kritičnem stanju.

Močno deževje in nevihte so v soboto prizadele večji del Francije. V departmajih Landes in Gers na jugozahodu države je toča, ki je bila večja od žogice za golf, povzročila veliko škodo. Samo v Gersu naj bi bilo prizadetih od 4000 do 5000 hektarjev vinogradov in več deset tisoč hektarjev obdelovalnih površin.

Zabeležili so približno 50.000 udarov strele, približno 15.000 gospodinjstev pa je bilo izključenih iz oskrbe z električno energijo, po nemški tiskovni agenciji dpa povzema STA.