Za slovenskega volivca podoba pomembnejša od vsebine

Po Žagarjevem mnenju bo predvolilna kampanja tako kot vse zadnje, ki so parket preplavile z novimi obrazi, temeljila le na gradnji podobe kandidata. V retoriki poznamo tri sredstva prepričevanja: ethos (posameznikov značaj, njegova javna podoba, uspehi in neuspehi, vzponi in padci), logos (razum oziroma racionalno prepričevanje, govori, zapisi) in pathos (prepričevanje s čustvi in spodbujanjem čustev). »Da bi kdo v Sloveniji skušal volivce prepričevati predvsem z vplivanjem na njihova čustva, takega primera v naši volilni zgodovini ne poznam. So politiki, ki so v svojih nastopih bolj emocionalni kot drugi, ki uporabljajo več emocionalno obarvanih besed in ki bolj neposredno nagovarjajo volivce, ne bi pa si upal reči, da je to tista značilnost, ki je prepričala in poskrbela za volilne glasove. Nenazadnje je sinonim uspešnega predsednika vlade, sicer malce mitiziran, dr. Janez Drnovšek, človek, ki pregovorno ni kazal čustev,« pravi Žagar.