Za soboto na Notranjskem in Kočevskem napovedan žled

V soboto se bosta ob padavinah od jutra do večera predvsem na območju Notranjske in Kočevske med približno 500 in 1000 metri nadmorske višine pojavljala žled in poledica. Omenjena pojava bosta zjutraj in dopoldne možna tudi v višjih legah osrednje in severovzhodne Slovenije, vendar bosta manj izrazita.

Vreme bo sicer oblačno, padavine se bodo zjutraj in dopoldne od juga razširile na vso Slovenijo. Po nižinah bo večinoma deževalo, v severni polovici Slovenije pa sprva snežilo. Čez dan se bo meja sneženja dvigala. Predvsem ponekod na Notranjskem in Kočevskem bo v krajih med približno 500 in 1000 metri padal dež, ki bo zmrzoval. Na Primorskem se bo krepila burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.