Za sprejem pripravljeni v Ljubljani in Logatcu

V nadaljevanju preberite:

Po napovedi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, da lahko Slovenija zagotovi prostor za od 180.000 do 200.000 beguncev iz Ukrajine, konkretnih informacij, kako se država pripravlja na to, danes še ni bilo mogoče dobiti. So se pa v zadnjih dneh intenzivno organizirali posamezniki in humanitarne organizacije z zbiranjem pomoči.

»Sto osemdeset tisoč beguncev bi bilo mogoče sprejeti le ob popolnem eksodusu iz Ukrajine, ki pa ni verjeten. Zato bodo realne številke sprejema tudi deset- in večkratno nižje in te bomo solidarno, ob aktivaciji direktive za začasno zaščito, določili z drugimi državami EU,« je Hojs pojasnil na twitterju.

Z ministrstva za notranje zadeve so dodali, da bo Slovenija sprejela sorazmeren delež. »V prvi fazi sprejetja se načrtuje namestitev na lokacijah Ljubljana in Logatec, kjer so namestitve že pripravljene. O drugih lokacijah za zdaj še ne moremo govoriti, predvidena je razpršenost po celotni državi. Institucije, ki so vključene v proces, so Civilna zaščita, Rdeči križ, Slovenska vojska, lokalne skupnosti idr. Evidenca sprejema beguncev se vzpostavlja, trenutno je v Slovenijo prišlo nekaj posameznikov, ki so za zdaj nastanjeni pri družinah.«