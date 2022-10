Za stanarino jim ne bo treba dati pol pokojnine

Blok s prvimi oskrbovanimi stanovanji v slovenjgraški občini, t. i. objekt Harpf, je pol leta po prevzemu še vedno prazen, razpis za oddajo stanovanj razveljavljen, na novega pa koroški starostniki zaman čakajo že od maja. A sodeč po napovedih republiškega Stanovanjskega sklada se bo čakanje poplačalo, saj bodo stanovanja do takrat opremili in ponudili tudi ugodnejšo najemnino od tiste na umaknjenem razpisu …

Stanovanjski sklad je javni razpis za oddajo 27 oskrbovanih stanovanj za starejše od 65 let objavil kmalu po prevzemu objekta na Celjski ulici in ga že sredi maja tudi umaknil. Kot pravi Alma Sinanović, samostojna svetovalka v kabinetu direktorja, »gre pri celotni zadevi za splet nepredvidenih okoliščin in postopkov, ki smo jih morali v vmesnem obdobju izpeljati«. Nekaj postopkov še ni zaključenih.

Prvič le dve prijavi

Na omenjeni Skladov razpis sta prispeli le dve prijavi, a to ni bil razlog za razveljavitev razpisa. Razlog je bila pravnomočna odločba o dodelitvi sredstev iz naslova zagotavljanja javnih najemnih stanovanj iz Načrta za okrevanje in odpornost, na podlagi katere je Sklad upravičen do povrnitve polovice upravičenih stroškov investicije – to je 1, 2 milijona evrov. Stanovanjski sklad je nakup oskrbovanih stanovanj namreč financiral iz lastnih sredstev. Skupna pogodbena vrednost s pripadajočimi zunanjimi parkirnimi mesti je z DDV znašala dobra 2,4 milijona evrov. Prav zahvaljujoč dodatnim sredstvom bodo na ponovnem razpisu ponudili neprofitno najemnino, določeno po pogojih 116. člena stanovanjskega zakona, in ne stroškovne, kot prvotno, ter stanovanja tudi opremili.

Novi razpis bo

Stroškovni najem eno- oziroma dvosobnega oskrbovanega stanovanja bi znašal 300 oziroma 400 evrov, kar bi bilo za slovenjgraške starostnike precejšen in za marsikoga od njih celo nesprejemljiv strošek. Za primerjavo: večina slovenskih upokojencev prejema pokojnino pod 700 evrov.

Kdaj novi razpis bo, ta hip še ni mogoče natančneje napovedati. Objavili ga bodo takoj, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji – od opremljanja, točkovanja, do izračuna najemnin … Avgusta, po prejemu pravnomočne odločbe o dodelitvi sredstev, so takoj pričeli s postopki za opremljanje stanovanj. Trenutno z javnim naročilom iščejo opremljevalca. Prav opremo so ob prvem razpisu pogrešali koroški starostniki. Zdaj bo na voljo tudi ta, saj bo Sklad stanovanja opremil s kuhinjami – skupaj z gospodinjskimi aparati - ter omarami.

Razpisom na spletu težko sledijo

Starostniki pa opozarjajo še na eno, zanje pomembno podrobnost. Ker niso vešči spleta, težko sledijo objavam razpisov. Sinanovićeva zagotavlja, da bodo o razpisu, »kot že pri prvi objavi, obvestili tudi lokalne skupnosti, ki se ukvarjajo s starejšo populacijo in jim podali vse potrebne informacije v zvezi s pogoji razpisa in ostalo dokumentacijo«.

Tudi sicer so vsi razpisi Sklada objavljeni na njihovi spletni strani, tako da se lahko starejši po pomoč pri izpolnjevanju, pravi Sinanovićeva, obrnejo tudi nanje. Bosta pa tudi na ponovnem razpisu, tako kot doslej, za prosilce veljala dva pogoja: starost nad 65 let in zdravnikovo mnenje, da so prosilec ter drugi uporabniki sposobni živeti samostojno. Glede na to, da je v bližini objekta Harpf Koroški dom starostnikov, bodo stanovalci lahko koristili tudi njihove storitve pomoči na domu.