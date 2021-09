Za uspešno akcijo je treba med ljudi

V nadaljevanju preberite:

Velike stvari se nikoli ne zgodijo brez majhnih korakov. Vsi vemo, kako je Nika Kovač z ekipo srčnih tovarišev slavila na referendumu o vodi in da jo je fundacija Baracka Obame izbrala najprej med voditelje prihodnosti in zdaj še med štipendiste v New Yorku, a nič od tega ni mogoče brez nenehnega dela daleč od oči javnosti.



Da bi se v miru usedla za najmanj eno uro, sva najino srečanje večkrat preložila. Preprosto ni imela časa zaradi sestankov, okroglih miz, pogovorov, študija … Torej zaradi vsega, kar ni vidno, da se na koncu nekaj vendarle premakne na bolje.

Za ta pogovor je žrtvovala prosti čas v soboto zvečer, potem ko je ravno prispela z dogodka v Goriških brdih, takšnih druženj pa ima zadnje tedne vse več. »Ljudi zanima vse. Pogovarjali smo se o referendumu, o knjigah, o tem, kako na Inštitutu 8. marec vidimo svet … Ljudje sprašujejo, kako se nam pridružiti, čutijo potrebo, da bi bili družbeno dejavni. Kot da so končno dobili občutek, da njihov glas šteje.«



A povod za pogovor je bil vendarle drugje, v tem, da so jo izbrali med študente Obamove fundacije. Prijavljenih je bilo več kot deset tisoč kandidatov, toda izbrali so jih samo dvanajst. Nika Kovač je edina iz Evrope in najmlajša med vsemi. »To je res sanjska ponudba,« se zadovoljno nasmehne. »Program bo potekal s profesorji univerze Columbia, mentorji bodo ljudje iz politike, nevladnih organizacij in aktivisti vseh vrst.«