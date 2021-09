Vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija bo Valentin Areh

Kaj je povedal Valentin Areh?



Valentin Areh je v svoji predstavitvi pred programskim svetom sicer dejal, da bo skušal navezati stike z najuspešnejšimi evropskimi javnimi televizijami (BBC, ZDF in ORF), da bi prejeli kakšen nasvet, izkušnje, da bi jih potem tudi vnesli v svojo programsko shemo. Strinjal se je sicer z oceno, da sta na RTV Slovenija vlada kriza odnosov in da je tudi finančna kriza velik problem.



Na vprašanje glede statusa oddaj Tarča in Studio City je dejal, da je prva njihova prioritetna oddaja, ki beleži dvig gledanosti, tudi druga pa se lahko po njegovo pohvali s stabilno gledanostjo. Glede sodelovanja z odgovornimi uredniki pa je povedal, da bo odločen. »Treba jim je dati priložnost. Že zdaj delajo delo odgovorno in tu ne vidim problemov,« je dejal še Areh.



Po njegovem mnenju so težave televizije, ki se jih je treba lotiti, managment, organizacija dela in gledanost. Opozoril pa je tudi na neenakomerno obremenitev zaposlenih, ljudem je treba prisluhniti.

ki je prejšnji mesec z mesta direktorice Televizije Slovenija razrešil, je za dolgoletnega novinarja in urednikadejal, da izpolnjuje vse pogoje za direktorja. Po njegovem mnenju gre za dobrega kandidata za v. d. direktorja televizije.Ker je Grah Whatmough ime kandidata za v. d. direktorja predlagal šele po začetku današnje seje programskega sveta, ki se je začela ob 15. uri, so posamezni programski svetniki v svojih razpravah navedli, da bi si želeli več časa, da bi Areha in njegove poglede bolje spoznali. Po njegovi kratki predstavitvi je programski svet – zato je glasovalo 19 od skupno 29 programskih svetnikov – vseeno podal soglasje h njegovemu imenovanju. »To pomeni, da bomo imeli jutri na kolegiju TV Slovenija že imenovanega vršilca dolžnosti,« je dejal Grah Whatmough.Generalni direktor RTV Slovenija je na seji programskega sveta sicer napovedal, da načrtuje, da bo Areh opravljal funkcijo v. d. direktorja televizije največ šest mesecev, potem ko se končajo aktivnosti s sprejemom programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta RTVS za prihodnje leto, pa namerava objaviti razpis za direktorja televizije.Natalija Gorščak je zaradi njene razrešitve že vložila tožbo na delovno in socialno sodišče, o kateri pa to še ni odločili. Je pa že zavrnilo njeno zahtevo za izdajo začasne odredbe.