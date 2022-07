Za več družbene in okoljske odgovornosti moramo stopiti korak nazaj

Ker je modno in se sliši lepo, podjetja – mala, še bolj pa velika – na veliko oglašujejo svoje do družbe in okolja odgovorno poslovanje. Resnica pa je, da jih le majhen delež, po podatkih študije evropske komisije 16 odstotkov, deluje družbeno in okoljsko odgovorno vzdolž celotne svoje dobavne verige.

»Dolgo sem mislila, da bi [podjetja] morali bolj motivirati [da postanejo družbeno in okoljsko odgovorna], danes pa verjamem, da je težava sistemska. Če bodo naši gospodarski sistemi še naprej nagrajevali kratkoročno maksimiranje dobičkov pred vsem drugim, bodo konsistentne trajnostne aktivnosti težko stopile v ospredje. Za več družbene in okoljske odgovornosti moramo narediti korak nazaj in dobro premisliti, kaj je poslanstvo podjetništva. Kako bi bilo, če bi bila podjetja najprej zavezana skupnemu dobremu namesto finančnim interesom lastnikov in delničarjev?« Takšen odgovor je na vprašanje, kako motivirati podjetja, da bi naredila več za svoje zaposlene, za naravo, podnebje in planet, odgovorila Julia Juergens, moderatorka, govornica, svetovalka, trenerka in mediatorka.

Sogovornica je tudi ustanoviteljica podjetja Greater Good Leadership, v katerem povezujejo zavestno vodenje, celovito razmišljanje, trajnostni organizacijski razvoj in kulturno preobrazbo. Pri svojem delu uporabljajo inkluzivni pristop. »Sodelujemo z voditelji in organizacijami, ki so že navdušeni nad trajnostnostjo, prav tako pa s tistimi, ki iščejo pot, spremembo ali novo smer.« Čeprav sta družbena in okoljska odgovornost temeljni vrednoti, ki ju posredujejo strankam, pri tem niso »pridigarski«, poudarja Julia Juergens. »Vsako stranko srečamo na točki, na kateri je. Zaupamo, da kadar voditelji in njihove organizacije najdejo vrata do lastne notranje svobode, takrat bodo ravnali prav. Naš pristop je pospešiti ta dostop.«

Julia Juergens je prepričana, da se škodljive prakse podjetjem ne izplačajo več in jih bodo prej ali slej stale zaposlene, partnerstva in dobiček. FOTO: Osebni arhiv

Nagraditi podjetja, ki so vzor

Evropska komisija je februarja objavila predlog direktive o korporativni dolžni skrbnosti, ki obljublja, da bo družbeno odgovornost podjetij, vsaj tistih, ki delujejo na trgu EU, postavila v središče njihovega poslovanja. Predlagana direktiva od podjetij zahteva, da v svojih dobavnih verigah preprečijo oziroma odpravijo kršitve človekovih pravic in povzročanje okoljske škode, in za kršitve predvideva tudi kazni. Julia Juergens se strinja, da je jasna zakonodaja pomembno sredstvo za dosego sprememb, vendar velike spremembe zahtevajo več kot to. »Mimo kazni morajo biti podjetja opolnomočena, da delujejo drugače: prek pozitivnih spodbud, usposabljanj, dostopa do strokovnega svetovanja in druge podpore. Prav tako bi bilo treba izpostaviti in nagraditi podjetja, ki so že zdaj vzor. In nazadnje, voditelji in podjetja morajo razumeti in sprejeti veliki 'zakaj' ter komunicirati o tem, zakaj je ta ključnega pomena.«

Pred kratkim je Julia Juergens predavala na konferenci Trendi na področju družbene odgovornosti, ki so jo organizirali na IEDC – Poslovni šoli Bled. Govorila je o grajenju posameznikove odpornosti – kako jo lahko vzdržno gradimo zase in za delovne kolektive. »Največji pritisk na našo kolektivno odpornost je, kadar poskušamo rešiti kompleksne zadeve s pristopi in orodji, ki so bili oblikovani za zapletene zadeve. Klasična analitična orodja za načrtovanje so bila razvita, ko je bil svet še večinoma zapleten. Kolektivom in podjetjem pomagam razumeti razliko med zapletenim in kompleksnim ter sodelovati kar najbolj učinkovito in z največjim prihrankom energije.«

Podjetja, ki se odločijo spremeniti paradigmo in iti po poti družbeno in okoljsko bolj odgovornega delovanja, s tem »najprej in predvsem« prispevajo k trajnostnemu in dolgoročno uspešnemu poslovanju, je prepričana Julia Juergens. »Številne študije kažejo, da se škodljive prakse podjetjem ne izplačajo več in jih bodo prej ali slej stale zaposlene, partnerstva in dobiček.« Prav tako je prepričana, da s spoštovanjem ljudi in okolja odločevalci naredijo nekaj dobrega tudi zase. »Če se tega zavedamo ali ne: vsi smo povezani.«