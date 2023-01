Za vse ljudi brez zdravnika ne bo prostora

V nadaljevanju preberite:

Posamezniki, ki so ostali brez osebnega zdravnika, so danes dočakali odprtje ambulant, v katerih bodo lahko poiskali zdravstveno pomoč. Kaj je dobro vedeti? Bodo vsi, ki nimajo osebnega zdravnika, dobili mesto v tovrstnih ambulantah?

Ne. Glede na število kadra, ki je na razpolago za delo v ambulantah za neopredeljene, sprva ne bodo mogli zagotoviti opredelitve vsem pacientom, ki so trenutno brez osebnega zdravnika. Ne glede na to pa bodo na primer v Ljubljani zdravstveno oskrbo vedno zagotavljali vsem, ki jo bodo potrebovali, in sicer v enotah, kjer so imeli osebnega zdravnika, torej v doslej že vzpostavljenih kroničnih, akutnih, administrativnih ambulantah in ambulantah za preveze ran.

Pacientom svetujejo, da recepte za kronično terapijo, napotnice za kontrolne preglede, naročilnice za medicinske pripomočke naročijo pravočasno (vsaj deset dni pred iztekom), saj bodo administrativne storitve praviloma urejene v roku enega tedna od naročila.