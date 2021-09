Zabodla ga je s kuhinjskim nožem

Dlje časa trajajoča nesoglasja med zunajzakonskima partnerjema so v Mežici minuli konec tedna privedla do poskusa uboja, so poročali s policijske uprave Celje. Policisti so tako pridržali 47-letnico, 46-letnik pa na srečo ni v smrtni nevarnosti.



Božidar Pezdevšek s policijske uprave Celje je pojasnil, da so bili policisti v soboto okoli 19.30 obveščeni o poskusu uboja v Mežici. Tam je 47-letna občanka v stanovanju z večjim kuhinjskim nožem zabodla 46-letnega zunajzakonskega partnerja in ga hudo poškodovala.



»Poškodovani 46-letni moški je bil z reševalnim vozilom odpeljan v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kjer je ostal na zdravljenju,« je pojasnil Pezdevšek in dodal, da oškodovanec ni v smrtni nevarnosti. Je pa utrpel hude poškodbe. Kot je še pojasnil Pezdevšek, so 47-letnici po dejanju odvzeli prostost in jo pridržali do 48 ur. »Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je že dlje časa med zunajzakonskima partnerjema prihajalo do nesoglasij, vendar policija v preteklosti ni obravnavala nasilnih dogodkov,« je povedal. Osumljenko bodo ovadili, o njeni nadaljnji usodi pa bo odločil preiskovalni sodnik. Za kaznivo dejanje uboja (in tudi za poskus tega dejanja) naš kazenski zakonik predpisuje kazen zapora od pet do 15 let.

Pozvonil pri sosedih

Domačini v Mežici sicer vedo povedati, da je imel par pogosto ljubezenske težave. Vzrok naj bi bila njegova zasvojenost z mamili. Že večkrat naj bi se namreč zdravil zaradi odvisnosti, nazadnje menda v eni izmed znanih tujih komun za odvajanje.



Domačini ju v zadnjih tednih niso videli skupaj. V soboto zvečer pa sta bila skupaj v stanovanju sredi Mežice. Kaj je privedlo do nasilja, ni jasno, v nekem trenutku pa je ona torej iz predala vzela nož in z njim med prerivanjem zabodla 46-letnika. Zabodla naj bi ga v trebuh, on pa je ves iz sebe in šokiran zaradi dejanja zunajzakonske partnerice po naših podatkih stekel iz stanovanja in pozvonil pri sosedih. Ti so odprli vhodna vrata in zagledali soseda, ki mu je iz trebuha štrlel ročaj kuhinjskega noža. Čeprav so ga vsi prepričevali, naj rezilo pusti v rani, da ne bi še pospešil krvavitve, jih ni poslušal. Še preden so na kraj dogodka prispeli reševalci, si je nož sam izvlekel iz trebuha. Sosedje so mu nato ponudili prvo pomoč in počakali na prihod policistov ter reševalcev.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: