Začel se je spomladanski rok splošne in poklicne mature

Več kandidatov za poklicno maturo

Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se je danes s pisnim izpitom iz angleščine začela spomladanska splošna in poklicna matura. Prvič jo bo opravljalo 16.100 dijakov; na splošno maturo se je prijavilo 6249, na poklicno pa 9951 kandidatov. Rezultati prve bodo znani 12. julija, druge pa 7. julija.Letos se je k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature prvič prijavilo 6249 kandidatov (lani 6078) z 82 šol, ki bodo maturo opravljali iz 34 različnih predmetov.Matura se bo v ponedeljek nadaljevala s pisnim izpitom iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine. Pisni izpit iz matematike bo 5. junija, iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo potekali od 1. do 16. junija. Ustne izpite bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedli od 14. do 23. junija.Z uspehom na splošni maturi bodo maturanti seznanjeni na šolah v ponedeljek, 12. julija. Na isti dan si bodo od 7. ure dalje lahko ogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu. Prav tako bodo lahko na daljavo vpogledali v svoje rezultate in izpitno dokumentacijo. E-vpogledi bodo trajali tri dni, od 12. do 14. julija. Zadnji rok za morebitni obrazložen e-ugovor bo 15. julija.Na spomladanski rok poklicne mature se je prvič prijavilo 9951 kandidatov (lani 9489) s 138 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Izpitu iz angleščine bo v ponedeljek sledil pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine kot prvega predmeta, izpit iz tretjega predmeta poklicne mature pa bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo, in sicer iz matematike 5. junija, iz nemščine 8. junija, ter iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot drugega jezika pa 14. junija.Pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov bo 10. junija. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti bodo na šolah potekali od 14. do 23. junija.Z uspehom na poklicni maturi bodo kandidati seznanjeni v sredo, 7. julija. Vpogledi in ugovori bodo na šolah potekali enako kot doslej.