Začenja se sistematično cepljenje proti virusu HPV za dečke

Po več kot desetih letih cepljenja deklic proti okužbi s HPV na sistematskih pregledih v šestem razredu osnovne šole bo z novim šolskim letom cepljenje proti HPV na sistematičnih pregledih brezplačno dostopno tudi za slovenske dečke.



Ob tem prelomnem mejniku v boju proti različnim vrstam raka in bolezni, ki jih povzročajo virusi HPV, so zbrani strokovnjaki na Onkološkem inštitutu UKC Ljubljana na srečanju poudarili pomen zgodnjega cepljenja tako deklic kot dečkov za uspešno preprečevanje raka in drugih bolezni.

S cepljenjem proti raku

Humani (človeški) papilomavirusi (HPV) so virusi, s katerimi se v v življenju skoraj gotovo okužijo vse ženske in vsi moški, če niso spolno vzdržni. Obstaja več kot 200 različnih genotipov HPV, okrog 45 genotipov povzroča okužbe spolovil, rodil in predela okoli zadnjika. Okužba s HPV lahko povzroča predrakave spremembe in raka materničnega vratu, genitalne bradavice (kondilome) in papilome grla, velja pa tudi za glavnega povzročitelja nastanka raka materničnega vratu, raka nožnice, penisa, zadnjika in raka ustnega dela žrela.



V Sloveniji, kjer deklice prostovoljno cepijo na sistematskih pregledih vse od šolskega leta 2009/2010, imamo nizko precepljenost, od leta do leta niha nekje med 45 in 59 odstotki, velike pa so razlike tudi med regijami, najnižjo precepljenost imata goriška in osrednjeslovenska regija.



Veliko vlogo pri tem, da se čim več staršev odloči, da ne bo nasprotovalo cepljenju, ki prepreči 90 odstotkov rakov, ki jih ta okužba povzroča, igra tudi šolski sistem s pravilnim informiranjem staršev in skrbnikov. Kot je poudarila dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda RS za šolstvo, si bodo prizadevali, da bi vse vzgojno-izobraževalne institucije na začetku šolskega leta staršem zagotovile strokovno preverjene informacije o pomenu cepljenja proti HPV.

