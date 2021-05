Zadnja naloga zdravnikov: cepiti prebivalce

Zdravniška zbornica je kljub pretresom v preteklem mandatu v dobri kondiciji, bi lahko sklepali po finančnem poročilu: na računu je zbornici lani ostalo sicer le nekaj več kot 200.000 evrov, a ima 3,4 milijona evrov prihrankov iz preteklih let. Prvo sejo skupščine, odkar vodi zbornico dr. Bojana Beović, je obiskal minister za zdravje Janez Poklukar.

Pet zakonov

Minister je napovedal prioritetno sprejetje petih zakonov, tudi zakona o plačah v zdravstvu, ki bo zajel vse zaposlene v zdravstvu: »Imamo že konkretna izhodišča, v kratkem se bo začelo usklajevanje.« Drugi je zakon o investicijah v zdravstvu za prihodnje desetletje, ki predvideva 1,9 milijarde naložb v infrastrukturo, opremo in kadre. Sledi zakon o dolgotrajni oskrbi, nato zakon o nalezljivih boleznih, kot zadnjega pa je minister navedel interventni zakon za skrajšanje čakalnih dob v vrednosti od 50 do 65 milijonov evrov. Zdravnikom se je zahvalil za trud in dobro delo med epidemijo, zdaj pa je treba precepiti prebivalce, je dejal.

Več denarja za otroke umrlih zdravnikov

Odkar zbornico vodi dr. Bojana Beović – operativno jo je prevzela februarja –, pripravlja zbornica spremembe za razbremenitev ambulant družinske medicine, uvedbo omejenih zdravniških licenc in nekrivdne odškodnine, pripravlja skrben pregled informatike, je naštela Beovićeva.



Zbornica je prejšnji mandat, ko jo je vodila dr. Zdenka Čebašek Travnik, zaposlovala do zgornje meje sprejemljivega, so menili poslanci, zato novih zaposlitev ne bo več. Poslanci so potrdili finančni načrt za letos – 4,38 milijona evrov prihodkov in skoraj prav toliko odhodkov – ter izglasovali povečanje pomoči otrokom in družinskim članom umrlih zdravnikov. Do zdaj je bilo temu namenjene pet odstotkov članarine, po novem bo osem, saj je potreb toliko, da se je skrbstveni sklad znašel v minusu.

Možnost skupščine na daljavo

Nova predsednica ne bo imela tolikšne plače kot prejšnja; plačana bo za 20 ur dela na mesec, čeprav bo delala več, a si ne bo izplačevala nadur. Da bi pogodbo z vsakokratnim predsednikom zbornice po statutu podpisoval predsednik skupščine, poslanci niso potrdili. To bo ostalo v sprotnem odločanju skupščine.



Lanska izkušnja, ko je bivša predsednica ostala na položaju tudi po izteku mandata, saj ni bilo mogoče sklicati 90-članske skupščine, je spodbudila razpravo o spremembi statuta za možnost sklica skupščine na daljavo. Mlajšim zdravnikom se zdi to samoumevna možnost, ki naj velja vedno, ne le v izrednih razmerah, starejši pa so bili za skupščine v živo. Obveljala je srednja pot: statut bodo spremenili tako, da bo sklic na daljavo v izrednih razmerah možen.

Namen razsodišča je izboljšanje dela

Morda najpomembnejša tema skupščine je bila sprememba pravilnika o odgovornosti zdravnikov in zobozdravnikov v primeru kršitev njihovih dolžnosti in o delu razsodišča zbornice. Pravilnik iz leta 2018 je na zbornici uvedel postopek, podoben kazenskemu postopku na sodišču.



»Ne želimo vzporednega postopka. Namen razsodišča zdravniške zbornice je izboljšanje zdravniškega dela,« je dejala Beovićeva.



Pravilnik obravnava tudi občutljive izjave posameznih zdravnikov v času covida-19 (in tudi sicer), ki niso v skladu z zdravniško stroko. »Biti moramo previdni, da zdravnikom ne odvzamemo svobode govora,« je menila Beovićeva.

