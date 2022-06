Le še dober teden za porabo turističnih bonov

V nadaljevanju preberite še:

Vsi, ki še niso porabili lanskih in predlanskih državnih turističnih bonov, imajo za to na voljo le še dober teden dni časa. A pozor, plačilo z boni bo mogoče le še do 30. junija, kar pomeni, da prenočitve s 30. junija na 1. julij z njimi ne bo več mogoče plačati.