Zadnji tedni za porabo turističnih bonov

Do zdaj so upravičenci unovčili za 275 milijonov evrov bonov iz leta 2020, ki so bili namenjeni le za nočitev z zajtrkom, poleg tega pa za še 134 milijonov evrov lanskih bonov, ki jih je bilo mogoče poleg turističnih storitev porabiti tudi v gostinskih lokalih, za kulturo in šport. Kje so jih porabili največ in koliko bonov je še ostalo? Kar nekaj ljudi ni unovčilo niti evra tega državnega darila, čeprav se veljavnost počasi izteka.