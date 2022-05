Zagorel je vrtec Brezje v Mariboru

Gasilska brigada Maribor je operativno komunikacijski center Policijske uprave Maribor danes zjutraj ob 2.43 obvestila o požaru na območju Vrtca Brezje v Mariboru, natančneje na dislocirani enoti javnega vzgojno izobraževalnega zavoda - Vrtec Pobrežje Na Trti 6. Gašenje večjega požara še poteka, tako da natančnega vzroka in točne gmotne škode še ni moč določiti, ocenjujejo pa, da bi škoda lahko znašala okoli pol milijona evrov.

Ko bo požar pogašen in bodo razmere dopuščale, bodo policisti opravili ogled. Na vrtcu sicer potekajo gradbena dela obnove objekta. Pri intervenciji se je poškodoval en gasilec, ki je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor v zdravniško oskrbo.

Na kraju so tudi odgovorne osebe Vrtca Pobrežje in Civline zaščite. O požaru sta bila obveščena tudi dežurna okrožna državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki ogled prepušča policistom. Več informacij bo znanih predvidoma danes, ko bodo policisti opravili ogled kraja požara.