Zagorska dolina v pričakovanju svojega »El camina«

Za trajnostni turizem

Dvajset označevalnih tabel, kakršna je v zagorskem evroparku pod Čemšeniško planino, opozarja na območja, vključena v mrežo Natura 2000. FOTO: Polona Malovrh

V Medijskih znova živahno v nekaj letih

Kip zagorskega rojaka dr. Janeza Drnovška; ljudje si ga še vedno hodijo ogledovat. FOTO: Javornik Dejan

Kako zasavsko regijo, ki je ves čas obstoja, intenzivno pa zadnjega več kot pol stoletja, živela od rudarstva in industrije, prestrukturirati v privlačno in zanimivo za turiste? Kako poenotiti turistične želje in smernice? Odgovore na ti dve in še številna druga vprašanja so Zasavci danes iskali v Zagorju na Regionalni turistični konferenci 2021, ki jo je pripravila Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRAZ).Zasavske občine od Litije, Zagorja, Trbovelj do Hrastnika, se lahko v letu 2021 pohvalijo s štirimi zaključenimi evropskimi oziroma t. i. Interreg projekti: Pronacul, Ramsat, Inspiracija in Mine tour. Ti so v regijo, ki se je že poslovila tako od premogovništva kot od proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv, poleg nekaj delovnih mest pripeljali tudi denar – od tega samo projekt Pronacul četrt milijona evrov.Regionalna razvojna agencija je bila kot vodilni partner namreč uspešna na razpisu v 1,8 milijona evrov vrednem projektu šestih držav z jadransko-jonskega območja, namenjenem spodbujanju naravne in kulturne dediščine na zavarovanih območjih. Od omenjenih 1,8 milijona evrov je Evropa sofinancirala 1,5 milijona, Zasavje pa je bilo deležno dobrih 250.000 evrov. Kot pravivodja projekta Pronacul, Zasavje vidi eno od razvojnih možnosti turizma prav v sodelovanju s »tujimi« subjekti, ki si tako kot zasavska regija prizadevajo za nadaljnji razvoj v smislu »eko« vlaganj v trajnostni turizem. Tega bodo razvijali tudi s pomočjo električnega vozila, ki bo med seboj povezovalo turistične destinacije Zagorske doline. V državah, od koder izhaja ducat projektnih partnerjev – med zasavskimi so zagorska občina, kulturni center Delavski dom in društvo Eko krog -, se lahko pohvalijo z znamenitostmi in zavarovanimi območji, ki bodisi sodijo pod zaščito Unesca bodisi so pod varstvom posebnih varstvenih območij Natura 2000, ali pa bodo postale zaščitena območja v sklopu pilotnih aktivnosti projektaTovrstna območja v Zagorski dolini bo projekt Pronacul povezal v turistično regionalno pot, ki bo certificirana s strani evropskega inštituta kulturnih poti, kar bo podlaga za umestitev med kulturne poti Sveta Evrope.Zavarovana območja Nature 2000 se v občini Zagorje raztezajo na 25 kvadratnih kilometrih, na »regionalni poti« pa se bo mogoče povzpeti tudi na razgledni stolp na Čemšeniški planini, ki ga načrtuje zagorska občina, in se ustaviti v prenovljenem bazensko-hotelskem kompleksu v Medijskih toplicah. Nov razcvet se pod novim lastnikom, mariborskim hotelirjem, obeta v naslednjih nekaj letih.Krajnc je danes Zasavcem znova razkril nekaj podrobnosti v zvezi z načrti, ki jih ima z Medijskimi toplicami. Ti zajemajo gradnjo več deset bungalovov, športno dvorano, fitnes ter bazenski del, Zasavci pa si od ponovnega zagona Medijskih lahko obetajo tudi delovna mesta. Spomnimo, da je Krajnc oziroma da so njegovi Hoteli in turizem Rogaška lani za nepremično premoženje propadlih Medijskih toplic ponudili 250.000 evrov, na koncu pa ponudbo izboljšal na 400.000 evrov. Koliko ga bodo stala vlaganja v obnovo izlaškega kompleksa, Krajnc še ne želi razkriti.