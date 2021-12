Zahod zavrača skrbi Moskve glede Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Več tednov stopnjevanja napetosti med Zahodom in Rusijo zaradi kopičenja ruskih sil na meji z Ukrajino je poskrbelo za to, da ameriški državni sekretar Antony Blinken in ruski zunanji minister Sergej Lavrov med današnjim srečanjem v Stockholmu nista izgubljala časa s formalnostmi, ampak sta hitro prešla k bistvu. »Globoko nas skrbijo ruski načrti za ponovno agresijo proti Ukrajini,« je ob robu zasedanja Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi pojasnil šef ameriške diplomacije in svojega ruskega kolega opozoril pred »resnimi« posledicami, ki bi jih to imelo za Rusijo ter njene odnose z Zahodom.