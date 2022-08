Zahtevajo ukinitev dogovora z MOL o številčenju in upoštevanje realnih razdalj

Od torka, ko je ljubljanski župan Zoran Janković zaradi težav z dostavljalci hrane napovedal številčenje kurirjev, se vrstijo različni odzivi in kritike na to potezo. Sindikati so se že odzvali, da korporacije dostavljalcem hrane ne omogočajo dostojnega življenja, ne da bi pogosto tvegali življenja na cestah. Danes so se znova oglasili iz Sindikata Mladi plus. Skupaj s kurirji in kurirkami Wolta in Glova so sestavili predloge konkretnih sprememb oz. izboljšav za njihov položaj.

Predlogi izboljšav so bili sestavljeni s strani kurirjev in kurirk samih, na podlagi informacij stanja s terena in rešenih anketnih vprašalnikov, preko katerih (anonimno) zbirajo izkušnje in predloge kurirjev in kurirk. Zahteve oz. predloge so že naslovil tudi na Wolt oz. Glovo.

Med zahtevami so v prvi vrsti odstop od dogovora Wolta in Glova z mestno občino Ljubljana glede številčenja kurirjev in kurirk, nad tem predlogom so namreč zgroženi.

Pri razdalji upoštevajo zračno in ne realne

Med najpomembnejšimi zahtevami kurirjev in kurirk je takojšna zaustavitev reaktivacije že obstoječih Wolt partnerjev oziroma tako imenovanih kurirjev povratnikov. Preveliko število kurirjev namreč situacijo, kot trdijo, samo poslabšuje. Zahtevajo tudi dodatek na kilometre glede na realno razdaljo – to so namreč doslej računali glede na zračno razdaljo. Pri tem so nekateri kuriji, ki sicer delajo največ, prikrajšani za nekaj 100 evrov mesečno. Pozivajo tudi k dodatku za obrabo sredstev in dnevni dodatek za malico; in sicer v višini minimalno zakonsko določene vsote (ta znaša 4,94 evra).

Opozorili so tudi na plačilo dodatnega dela kurirjev. »Dodatna dela, kot so polog gotovine, ki ga kurirji in kurirke morajo izvesti na Petrolovih poslovalnicah preko sistema Mbills, dodatna dostava Wolt zaposlenemu (Parmova 53 ali domači naslov Wolt zaposlenega), ko ni prevzema stranke gotovinskega naročila in podobno, vsakemu kurirju in kurirki vzame čas ne glede na to ali je to isti dan, ko je opravljal delo, naslednji dan ali pa teden dni kasneje. S kurirji in kurirkami zahtevamo, da mora polog gotovine šteti kot dostava, torej 3,50 evra.«

Poleg tega pa, denimo, zahtevajo, da bonus na tedensko število dostav ostane v obliki, v kakršni je sedaj, torej da na 50 opravljenih dostav dobijo 10 evrov, na 100 dostav 15 evrov itd.