Zakaj je Urbanija neprimeren za direktorja TV Slovenija

Kot prvi razlog, zakaj je Uroš Urbanija, ki je dobil podporo programskega sveta za direktorja TV Slovenija, neprimeren za to funkcijo v Društvu novinarjev Slovenije navajajo konflikt interesov, saj bo nekdanji vladni piarovec s tem nadrejen tudi informativnemu programu Televizije Slovenija.

»Misliti, da bo nekdo, ki je bil po politični liniji imenovan na čelo organa, ki skrbi za komuniciranje vlade z javnostjo, lahko zagotavljal institucionalno in uredniško neodvisnost televizije, ki po statutu pripada celotni RTV Slovenija, je utopično. Že videz konflikta interesov je sicer nekaj, čemur bi se morali izogibati v medijskem prostoru. Na podobne konflikte interesov je društvo novinarjev že večkrat opozarjalo v preteklosti. Nenazadnje so bili ravno v stranki, ki je vodila vlado, katere glavni piarovec je bil Urbanija, večkrat javno kritični do prehajanja ljudi med mediji in politiko ali političnim piarom,« navajajo.

Drugi, neposredno povezan s prvim, je nespodobnost. Urbanija je bil po njihovih navedbah tisti vladni uradnik, ki je posegal v uredniško in novinarsko avtonomijo RTV Slovenija z neposrednimi pritiski v obliki svojih »analiz« poročanja. Zdaj pa bo torej prevzel vodenje tudi uredniško-novinarske ekipe, ki jo je kritiziral, in bo celo s pozicije neposrednega šefa in z vzvodi, ki so na voljo delodajalcu, lahko dodatno pritiskal na novinarje, da bodo delali po njegovem nareku.

Tretji vidik je njegova nekompetentnost, saj nima zadostnega strokovnega znanja za vodenje tako pomembne in obsežne produkcije, kot je celoten nabor vsebin javne televizije. Svoje nerazumevanje in nepoznavanje televizijskega novinarstva je dokazal tudi s tako imenovanimi analizami. Jasno je tudi, da ne uživa podpore novinarskega kolektiva, ki trenutno stavka prav zaradi tega, ker mu vodstvo ne zagotavlja avtonomije in možnosti profesionalnega dela.

In nenazadnje: Uroš Urbanija je človek, ki je na čelu vladnega urada za komuniciranje za več kot 300 dni prekinil zakonsko zahtevano financiranje javne službe Slovenske tiskovne agencije in jo skoraj spravil v stečaj.

Zato v Društvu novinarjev Slovenija ocenujejo, da Uroš Urbanija predstavlja grožnjo neodvisnemu in profesionalnemu novinarstvu, ki je temelj informativnega programa javne radiotelevizije.

Generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha zato pozivajo, da prevzame odgovornost in pri svoji presoji o imenovanju vsaj tokrat ravna apolitično, prisluhne novinarski stroki in ne prispeva k dodatnemu nižanju ugleda javnega zavoda z imenovanjem Urbanije na mesto direktorja TV Slovenija.