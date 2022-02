Zakaj jih toliko umre, če je omikron nedolžen?

V nadaljevanju preberite:

Ta teden je zaradi okužbe s koronavirusom po podatkih Sledilnika covida-19 umrlo 71 ljudi. V statistiko smrti covida-19 se sicer štejejo vse smrti, pri katerih je bila okužba s covidom potrjena v zadnjih 28 dneh. Dr. Lejkova primerja statistiko različic delta in omikron: »Denimo, da navadna delta prizadene sto ljudi, od tega jih deset odstotkov potrebuje bolnišnično oskrbo, med njimi nekdo umre zaradi delte, nekdo zaradi osnovne bolezni ali pa zaradi kombinacije. Omikron bo prizadel tisoč ljudi. In če jih za težko obliko zboli desetkrat manj kot pri delti, je to deset ljudi. Ali drugače: četudi je omikron desetkrat manj nevaren kot delta, bo še vedno prizadel enako število ali celo več ljudi kot delta. Skupaj jih bo več, ker je v populaciji več virusa.«