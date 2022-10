Zaklonišč je za šestino prebivalcev

Ključno vprašanje za sistem zaščite in reševanja v tem hipu je, ali smo pripravljeni na jedrsko nevarnost in kako bi se nanjo odzvali. V primeru jedrske nesreče doma smo varni, v primeru nevarnosti od zunaj, če bi prišlo do jedrskega napada v Ukrajini, pa nas čaka vrsta logistično zahtevnih nalog, razdeljevanje tablet kalijevega jodida in predvsem zaklanjanja prebivalcev.

Danes se je na ministrstvu za obrambo predstavil novi vršilec dolžnosti direktorja Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, ki je na položaj prišel po tem, ko je bilo prejšnje vodstvo razrešeno po slabem odzivu na kibernetski napad in ko je inšpekcija ugotovila vrsto organizacijskih nepravilnosti pri delovanju sistema. Uprava, ki deluje v okviru obrambnega ministrstva, nima točne ocene materialne škode, ki jo je povzročil kibernetski napad. Vendar pa državni sekretar na ministrstvu Rudi Medved ocenjuje, da je škoda, ki jo je zaradi napada utrpel ugled sistema za zaščito in reševanje, v denarju težko merljiva, in čeprav zaradi napada varnost nikogar ni bila ogrožena, so v sistemu, zlasti v centrih za obveščanje, občutili konkretne preglavice.

Vse sloni na gasilcih, direktorja čaka maraton

Leon Behin, vršilec dolžnosti direktorja Uprave za zaščito in reševanje. FOTO: Bruno Toic

Kako pomembna za dobro delovanje sistema za zaščito in reševanje so poklicni gasilci in mreža dobro usposobljenih prostovoljnih gasilskih društev, je kot toliko preteklih ujm in nesreč nazadnje pokazal požar na Krasu. Behin zagotavlja, da bodo gasilci še naprej temelj, na katerem bodo gradili in postopno prenavljali sicer dobro delujoč sistem zaščite in reševanja.

»Kako pomembno je dobro delovanje sistema zaščite in reševanja tako v miru kot v vojni, nam kaže tudi vojna v Ukrajini. Želim si, da bi ta naš sistem še naprej razvijali kot tretji steber nacionalne varnosti z namenom okrepitve in povečanja neodvisnosti. Glavni cilj je doseči večjo samostojnost in zanesljivost delovanja sistema,« je med drugim dejal Behin in dodal, da se zaveda, da je pred njim nekaj velikih in za prihodnost pomembnih investicijskih ciklov, svoje delo pa vidi bolj kot maraton in ne kot sprint.

Kako pa kaj jedrska varnost?

V času, ko na dosegu rakete od slovenske meje divja vojna v Ukrajini, je ključno vprašanje za Behina in kolege, kako smo pripravljeni na posledice jedrskega napada v Ukrajini. Kot je pojasnil državni sekretar Medved, imamo v Sloveniji 2244 zaklonišč s skupno 350.000 zakloniščnimi mesti. »To ni slabo, glede na to, da smo pred leti odpravili obvezo gradnje zaklonišč,« je dejal Medved in pojasnil, da so letos izvedli 16 inšpekcijskih nadzorov v zakloniščih, postopki pa še potekajo. Tudi tablet kalijevega jodida imamo na zalogi dovolj za vse, ki so mlajši od 40 let, se pa uprava pripravlja na novo nabavo, ki bo zaloge teh tablet podvojila.