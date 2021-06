Zakon o orožju, nova fronta političnega spopada

V nadaljevanju preberite:

Kakšne novosti prinaša novela zakona o orožju. Kaj konkretno opozicijo moti pri noveli, ki jo je prvotno predlagala LMŠ še v času njene vladavine, a sta jo s svojim dopolnili preoblikovali sedaj vladajoči SDS in NSi. Medtem ko v koaliciji vztrajajo, da novela zakona ureja razmere na področju orožja in omogoča normalen razvoj strelskega športa, opozicijo skrbi, da se Slovenija odmika od svoje razmeroma stroge ureditve nakupovanja in hrambe orožja.