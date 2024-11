Žal ne potrebuješ programa za zmago, za vodenje države pa

Za jutri je predsednik stranke Matjaž Han sklical konferenco SD, s čimer se bo zaključil proces konstituiranja vseh organov po volilnem kongresu. Med sabo bodo jutri izvolili tudi predsednika, doslej edini evidentirani kandidat – prijave so možne še na sami seji – pa je Jernej Štromajer, nekdanji državni sekretar na izobraževalnem ministrstvu in vodja kampanje na zadnjih dvojih evropskih volitvah, ki naj bi mu bili naklonjeni tudi v vseh treh strankinih forumih. Za podpredsednico je po naših informacijah evidentirana Mija Javornik, generalna sekretarka ženskega foruma.

Konferenca SD je najvišji organ stranke med kongresoma, ki med drugim ocenjuje izpolnjevanje programa, daje politične smernice za delo stranke ter odloča tudi o koalicijskih povezovanjih po predhodnem posvetovanju s članstvom. Njen prvi korak bo tako stranki dati usmeritve, kako zaključiti mandat v Golobovi vladi in se nato programsko pripraviti na prihodnje parlamentarne volitve, na katerih upajo na izboljšanje rezultata.

Jernej Štromajer je bil vodja kampanje SD na zadnjih dvojih evropskih volitvah. FOTO: Leon Vidic

»Absolutno mora biti naša prioriteta, da ljudem dostavimo to, k čemur smo se jim zavezali na volitvah in navsezadnje drug drugemu, ko smo postavili to vlado. Naloga Socialnih demokratov pa je, da opozarjamo na to, da obljuba dela dolg tudi do te mere, da izpolnjujemo koalicijski sporazum,« pravi Štromajer, ki poudarja Hanove navedbe, da morajo biti največji zagovorniki koalicijskega sporazuma. Na vprašanje, za koliko časa je bila ta spisan – predsednik vladeje v zadnjem obdobju namreč navajal, da za dva mandata –, pa odgovarja, da so v stranki že povedali, da gre za mandat te vlade.

Konferenco sestavljajo člani predsedstva, poslanci, predsedniki območnih organizacij in delegati forumov.

Zavrača pa očitke, da se v SD ne držijo svojega programa: »Pričakovati uresničitev zgolj s sedmimi poslanci ni korektno. Svoj program bomo lahko v večji meri uresničili, ko bomo imeli večjo podporo, je pa res, da žal nekatere stranke dokazujejo, da ne potrebuješ programa, da bi zmagal na volitvah, a še kako ga potrebuješ, da lahko potem vodiš državo.«

Ni skrivnost, da Štromajer velja za levo krilo Socialnih demokratov. Ali to pomeni, da bo protiutež Hanu, ki bi ga v tem primeru lahko označili za desno krilo? »Nikakor ne gre za protiutež. S predsednikom že dolgo dobro sodelujeva, prej v poslanski skupini, zdaj na ministrstvu. Sem ekipni igralec, kar sem povedal že pred kongresom, na katerem nisem želel kandidirati za nobeno individualno funkcijo, ampak sem rekel, da bom prispeval po svojih močeh – lahko kot vodja kampanje za evropske volitve, kot predsednik lokalnega odbora v Slovenskih Konjicah ali pa s tem, da vodiš organ in s tem povezuješ ljudi, da odločamo skupaj.«

Kot rečeno, konferenca SD odloča tudi o vstopu v koalicijo, v kateri bi po volitvah več desnih strank rado videlo tudi SD. Je čas za veliko rdeče-črno koalicijo? »Boj se Danajcev, ki nosijo darove, in zvoki siren so lahko zelo nevarni, ker hitro nasedeš na čeri,« odgovarja Štromajer in dodaja, da v Nemčiji, kjer je črno-rdeča koalicija dobila ime, črno barvo predstavljajo krščanski demokrati, v Sloveniji pa je glede na javnomnenjske poizvedbe velika verjetnost, da bo ostala največja desna stranka SDS. »In kar se mene tiče, v vladi Janeza Janše Socialni demokrati ne bomo sodelovali,« pravi.