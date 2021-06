Zanima jih, kaj se je zgodilo s Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

»Položaj v Sloveniji je vsaj tako zaskrbljujoč, kot sem si mislil,« je svoje vtise za Delo strnil evropski poslanec Daniel Freund, potem ko so skupaj s kolegoma, evropskim poslancem Sergeyjem Lagodinskym in poslanko v nemškem parlamentu Franzisko Brantner, končali enega izmed sestankov, ki so jih vključili v program svojega tridnevnega obiska. »Gotovo so v Evropski uniji države članice, kjer sta svoboda medijev in neodvisnost sodstva v slabšem stanju. Toda tisto, kar je problematično v Sloveniji, je smer, v katero potuje država, in hitrost, s katero so se stvari v zadnjem letu poslabšale,« je poudaril sogovornik.