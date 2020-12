Zapisniki sej strokovne skupine razkrivajo razhajanja z vlado

Na spletnem portalu Necenzurirano.si so objavili del vsebine 47 zapisnikov sej vladne strokovne skupine za covid-19.Ti razkrivajo, da je del skupine konec novembra predlagal odprtje šol s 7. decembrom za prvo triado in zlasti za otroke s posebnimi potrebami. To bi bilo mogoče že ob minimalnem izboljšanju epidemiološke slike. Vlada in ministricasta temu predlogu nasprotovala. Ministrica je predlagala, da to lahko storijo šele, ko bo to »absolutno varno«. Skupina je nato predlagala, da je treba šole za prvo triado odpreti 4. januarja.Konec prejšnjega meseca je strokovna skupina tudi opozorila, da bo kakršnokoli sproščanje ukrepov prineslo ponovni razrast epidemije. O popolnem zaprtju javnega življenja takoj po božiču člani skupine niso razpravljali, ampak so to predvideli po 4. januarju. Predlagali so večji nadzor nad podjetji.Zapisniki, kot pišejo na portalu Necenzurirano , potrjujejo, da vlada ni upoštevala septembrskega nasveta strokovne skupine, naj se za zaščito oskrbovancev v domovih za starejše uvede redno testiranje za zaposlene. Takšen ukrep je NIJZ izdal šele slab mesec pozneje.Strokovna skupina je tudi predlagala drugačen način komunikacije, med drugim so člani menili, naj informiranje ne sloni več na vladnih novinarskih konferencah, ki jih vodi vladni govorecZapisnik s seje 5. novembra razkriva, da je strokovna skupina, ko je bilo jasno, da je epidemija ušla izpod nadzora, predlagala, naj se Slovenija obrne po pomoč v tujino. »Zaradi projekcij, ki jasno kažejo na izrazito povečanje potreb po obravnavi bolnikov v bolnišnicah, predlagamo, da zaprosimo mednarodne organizacije za opremo tristo dodatnih intenzivnih postelj (...) in tristo zdravnikov intenzivne medicine,« je, kot navaja portal Necenzurirano, zapisano v zapisniku, ki sta ga podpisaliinIsti dan je skupina predlagala omejitev gibanja ljudi na en kilometer od domov, šest dni pozneje je skupina ukrep ocenila za nesmiseln, ker prebivalci ne bi sodelovali.Zapisniki razkrivajo, da je strokovna skupina ukrepe o zapiranju posameznih dejavnosti v pomembni meri sprejemala na podlagi raziskav iz tujine. Tako je ugotavljala, da k povečanju prenosov po ponovnem odpiranju največ prispevajo restavracije s popolno postrežbo, telovadnice, hoteli, kavarne in verske organizacije. Omejitev restavracije ali gostinskega lokala na dvajset odstotkov običajne zasedenosti zmanjša število prenosov za osemdeset odstotkov ob 42-odstotni izgube gostov, navaja eden od zapisnikov.