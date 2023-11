Zapleti s hidroelektrarno na varovanem območju Krke

V nadaljevanju preberite:

Na podlagi prijave in po tehtni presoji je ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo odločbo, s katero je odpravilo spremenjeno gradbeno dovoljenje, ki ga je konec lanskega leta izdala upravna enota v Grosupljem. Odločitev se nanaša na gradnjo male hidroelektrarne (MHE) Brežna na reki Krki na Bregu pri Zagradcu. S projektom, ki je že zaključen, bodo, kot vse kaže, imeli polne roke dela tudi policija, tožilstvo in verjetno tudi sodišče.

Ljubljanska družba Kenir, večinski lastnik in direktor je Mirko Marinčič, je na območju Nature 2000 zgradila elektrarno, za katero je investitor leta 2018 pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje. Ker pa dela niso potekala v skladu z upravnim dovoljenjem, je gradbeni inšpektor junija 2020 izdal odločbo o takojšnji ustavitvi gradnje jezu in ribje steze, saj je bila ta v nasprotju s pogoji v gradbenem dovoljenju. Ustavitev gradnje je veljala, dokler investitor ni pridobil spremenjenega gradbenega dovoljenja. Grosupeljska upravna enota ga je izdala lani, ministrstvo za naravne vire in prostor pa ji je septembra letos zadevo vrnilo v vnovično odločanje.

Upravna enota Grosuplje doslej še ni prejela zahteve oziroma vloge investitorja za (vnovično) izdajo spremenjenega gradbenega dovoljenja za ribjo stezo. Pa tudi, če bi jo, mu dovoljenja ne sme in ne more izdati, saj ji to onemogočajo zakon o vodah in občinski prostorski načrt (OPN) občine Žužemberk ter številni členi gradbene zakonodaje, je prepričan pravni zastopnik enega od vpletenih v zgodbo, ki se vleče kot jara kača že vrsto let. V nadaljevanju preberite tudi, kaj pravijo na policiji in na tožilstvu.