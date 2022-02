Zaposleni v vzgojnih zavodih na pragu izgorelosti

V tednu, ko se člani Sviza odločajo o morebitni stavki, so zaposleni v vzgojnih zavodih oziroma strokovnih centrih za celostno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami predstavili v kakšnih razmerah delajo že leta, stanje pa je v času epidemije še slabše. Zahtevajo boljše plačilo, spremembo normativov in plačilo za izpostavljenost pri delu z okuženimi otroki in mladostniki.

Andreja Logar je socialna pedagoginja, ki dela kot vzgojiteljica v skupini v Mladinskem domu Malči Beličeve Ljubljana. Poleg vsega, kar delajo v vzgojitelji v dijaških domovih, učijo otroke tudi osnovnih higienskih navad: »Soočamo se z uhajanjem blata in urina, izvajamo kontrolo prisotnosti različnih zajedavcev pri otrocih – od podančic, garij, klopov do uši – in z njihovim zatiranjem. Vedno več otrok ima psihiatrične motnje, velik odstotek otrok ima kronične bolezni, od diabetesa, epilepsije, astme, celiakije do bolezni srca. Delamo z otroki z motnjami avtističnega spektra. Po potrebi vzamemo vzorec urina, blata, nesemo k zdravniku, interveniramo ob posameznih ekscesih, heteroagresivne in avtoagresivne epizode so na dnevni bazi, takrat je treba otroka umirjati, tudi fizično, zaščititi ostale v skupini. Spremljamo jih tudi na sodišča.«

Izgoreli

Otroci in mladostniki so v zavodih 24 ur na dan, 365 dni na leto. Počitka ni, je opozorila socialna pedagoginja v Vzgojnem zavodu Smlednik Zala Erčulj Šavli: »Nekateri odhajajo za vikende domov, ampak vedno več je takih, ki jim zavod predstavlja dom, delavci pa delamo vse vikende, praznike, počitnice, podnevi in ponoči. Kader je maksimalno obremenjen. Še preden dobimo kompetentne vzgojitelje in učitelje, jih večina obupa.« Dodala je, da je delo dodatno zahtevno, ker ima vedno več otrok več motenj hkrati.

Erčulj Šavlijeva je še opozorila, da je vedno več nasilja nad zaposlenimi, težko zagotavljajo varnost gojencev in tudi lastno varnost, normativi pa so občutno previsoki – v skupinah deset in v razredih osem mladostnikov. »Na razpise za delovna mesta se delavci ne prijavljajo, ko pa se, so večinoma brez ustrezne strokovne izobrazbe, kaj šele, da bi imeli delovne izkušnje na tem področju. Fluktuacija je visoka, delo je premalo cenjeno in vrednoteno. Plače so v šolstvu povsod enake. S to razliko, da mi še težko napredujemo. Se vam zdi, da so obremenitve res povsod enake?«

Da so zaposleni v vzgojnih zavodih na pragu izgorelosti, je dejal socialni pedagog Peter Steničnik iz Mladinskega doma Jarše. Poudaril je, da se je zaradi nove zakonodaje obseg dela v zavodih zelo povečal, udarila je tudi epidemija: »Če lahko izobraževanje poteka na daljavo, potem vzgoja nikakor ne more. Za vzgojo je vedno potreben odnos in tu je specifika našega dela vzgojiteljev v stanovanjskih skupinah, v vzgojnih zavodih. Pa vendarle doživljamo, da ministrstvo tega ne razume.«

Zahteve

V devetih zavodih po državi živijo otroci od 6. do 18. ali celo 21. leta. Prihajajo iz družin, kjer je doma kriminal, revščina, bolezni, droge, je dejal glavni tajnik Sviz Branimir Štrukelj. Sviz je na težave zaposlenih, ki so nekakšni nadomestni starši teh otrok, opozoril že pred leti, a se ni nič spremenilo. Zdaj so ministrstvo pozvali, da se še pred morebitno stavko 9. marca dogovorijo o spremembi področnih normativov, pogojih dela, tudi o oblikovanju prilagojenega delovnega mesta za vzgojitelje v vzgojnih zavodih z ustreznim zvišanjem plačnih razredov osnovne plače. Zahtevajo tudi plačilo za izpostavljenost pri delu z okuženimi otroki in mladostniki, vzgojni zavodi imajo namreč prav tako rdeče in sive cone, je dejal Štrukelj: »Zahtevamo, da te ljudi obravnavajo enako kot v zdravstvu. Ne pa da jih že mesece in mesece, ko to ponavljamo, ignorirajo.« Dodal je, da če ministrstvo ne bo začelo izboljševati razmer, »bomo stvari v naslednjih tednih dodatno zaostrovali«.