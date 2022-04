Zaposlenim včeraj na račune po 820 evrov izrednega nakazila

Zaposlene v slovenski jeklarski skupini Sij je včeraj na bančnih računih presenetilo enkratno nakazilo delodajalca v višini 820 evrov neto. V skupini Sij so pojasnili, da gre za izplačilo, s katerim želijo svojim zaposlenim omogočiti lažje obvladovanje visokih življenjskih stroškov zaradi nesorazmernih podražitev energentov v zadnjih mesecih, občutnega dviga cen goriva, draženje hrane in drugih življenjskih potrebščin.

Enkratno izplačilo je prejelo približno 3090 sodelavcev v družbah Sij Acroni, Sij Metal Ravne, Sij Ravne Systems, Sij SUZ, Sij Zip center in Sij d.d., in sicer približno 820 evrov neto, v družbi Sij Zip center pa nekaj manj.

Mati fabrika se vrača

To še ni regres ali del njega. Odločitev o tem, koliko regresa, ki ga bodo zaposleni v vseh družbah dobili najkasneje do konca junija, bodo izplačali letos, še niso sprejeli.

Boris Štriker, predsednik Skei konference družb Sij Ravne je povedal, da je zaposlene delodajalčeva gesta izjemno presenetila. »Vsi so zelo veseli in zadovoljni, predvsem pa dodatno motivirani za delo. Pravijo, da se njihova 'mati fabrika', kot so nekoč označevali ravensko železarno, spet vrača nazaj, dobro razpoloženje v kolektivu pa se že pozna tudi širše v lokalni skupnosti,« je povedal Boris Štriker in dodal, da poteka z upravo dober socialni dialog. »Kmalu pričakujemo pogovore o dvigu plač,« je napovedal.

»Skupina Sij je pokazala tudi socialno noto. To je zelo dobro za naše ljudi. Vesel sem tega,« je izjavil ravenski župan Tomaž Rožen.

Inflacija najvišja v zadnjih 14 letih

Slovenija beleži podatke o vse višji inflaciji, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin je namreč konec februarja medletno znašala sedem odstotkov, odstotno točko več kot mesec prej. Cene blaga so se v enem letu v povprečju zvišale za 8,5, cene storitev pa za 3,7 odstotka.

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, 1,3 odstotne točke, prispevale višje cene električne energije, plina in drugih goriv (za 19,6 odstotka); električna energija se je podražila za 15, plin za 25,6, tekoča goriva za 10,3, trda goriva za 11,6 in toplotna energija za kar 52,1 odstotka. Ob tem je 26,6-odstotno zvišanje cen goriv in maziv za osebna vozila inflacijo dodatno zvišalo za eno odstotno točko. Prav toliko, eno odstotno točko, je k letni inflaciji prispevala tudi hrana, ki se je medletno podražila za 6,4 odstotka.